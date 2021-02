Luckenwalde

Einen in Coronazeiten ungewöhnlichen Anblick gaben die 20 Wandergesellen am Montagvormittag vor dem Luckenwalder Rathaus ab. Sie verabschiedeten eine Jänickendorferin auf die Walz. Die Jahrhunderte alte Handwerkstradition wird heutzutage nur noch selten gelebt und wenn, dann meist von Männern.

Die Bürgermeisterin stempelte die Wanderbücher ab. Quelle: Stadt Luckenwalde

Dem Brauch nach schließen die Wanderjahre direkt an die erfolgreiche Lehrzeit eines Handwerksberufs an. Die Jänickendorferin, die am Montag ihre Walz begann, ist Zimmerin und wurde auf den ersten 50 Kilometern von anderen Wandergesellen begleitet. Die wiederum ließen sich bei der Gelegenheit gleich ihr Wanderbuch von Luckenwaldes Bürgermeisterin abstempeln. Unter den Durchreisenden waren auch Tischler, Kunstglaser, Bäcker, Metzger, Goldschmiede und etliche weitere Handwerker und Handwerkerinnen. In Coronazeiten sei das Unterwegssein schwieriger geworden, berichteten sie der Bürgermeisterin. Arbeit gäbe es jedoch genug.

Bannkreis 50 Kilometer um den Heimatort

Traditionell sind Wandergesellen allein und höchstens zu zweit unterwegs, um andere Regionen und Arbeitspraktiken kennenzulernen. Dies diente bereits im Mittelalter dem Wissens- und Technologietransfer. Typischer Weise erkennt man Wandergesellen an ihrer Kleidung und dem Wanderstab. Die Weste hat acht Knöpfe für die acht Arbeitsstunden pro Tag und das Jackett sechs Knöpfe, wobei jeder für einen der sechs Arbeitstage pro Woche steht. Ab sofort darf sich die junge Frau nicht mehr näher als 50 Kilometer an ihren Heimatort begeben. Diese 50 Tabu-Kilometer werden Bannkreis genannt. Mindestens zwei Jahre und einen Tag dauert die Walz. Dann wird die Zimmerin mit vielen Erfahrungen und Erinnerungen zurück nach Hause kommen.

Von Victoria Barnack