Zulassungsstelle Luckenwalde ab 1. April geschlossen

Luckenwalde

Die Kfz-Zulassungsstelle in der Luckenwalder Louis-Pasteur-Straße ist laut einer aktuellen Presseinformation seit dem Donnerstag, 1. April, vorerst geschlossen. Dafür ist aber die Zulassungsbehörde in Zossen, Stubenrauchstraße 26c, in begrenzten Kapazitäten erreichbar. Sprechzeiten finden dort montags, mittwochs und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr statt, am Dienstag von 8 Uhr bis 15 Uhr und am Donnerstag von 9 Uhr bis 18 Uhr. Der Markenspender wird eine halbe Stunde vor Beendigung der Servicezeiten geschlossen. Bei hohem Publikumsandrang sei die Markenausgabe auch eher geschlossen.

Nach wie vor können Autohäuser, Zulassungsdienste und Firmen Termine in der Zulassungsstelle Zossen vereinbaren, wenn sie mindestens vier und maximal 15 Vorgänge einreichen, heißt es. Die Zulassung von Fahrzeugen kann auch online erfolgen unter www.teltow-flaeming.de/de/was-erledige-ich-wo/online-services/i-kfz.php

Von MAZonline