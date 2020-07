Das Diakonische Werk, der Landkreis und der Stadtmarketingverein sind in einer Gemeinschaftsaktion den Auswirkungen der Pandemie auf den Zusammenhalt auf der Spur. Am Donnerstag fragten sie bei Luckenwalder Bürgern nach, wie sie diesen in Corona-Zeiten empfunden haben.

Abstimmung per Kugel: Im Stimmungsbarometer wurde deutlich, wo und in welcher Situation für Besucher des Luckenwalder Wochenmarktes der Zusammenhalt in der Corona-Pandemie in den zurückliegenden Wochen am meisten spürbar war. Quelle: Frank Nessler