Luckenwalde

Für sie ist der Rückzug ins Homeoffice keine Option: die Männer und Frauen, die ihren Job weiter vor Ort machen, weil es anders nicht geht – die an der Supermarktkasse sitzen und hinterm Lenkrad des Linienbusses, die im Krankenhaus, in der Kita und in der Pflege für andere da sind. Sie sind unsere Heldinnen und Helden der Corona-Krise. Die MAZ stellt sie vor. Heute: Stefanie Handel und Andris Paul vom Rettungsdienst in Luckenwalde.

In Luckenwalde sind circa 35 Rettungskräfte stationiert. Quelle: Victoria Barnack

Zwölf Stunden dauert eine Schicht für jeden Mitarbeiter vom Rettungsdienst auf der Wache in Luckenwalde. Stefanie Handel und Andris Paul teilen sie sich mit knapp 35 Kolleginnen und Kollegen. Beide sind ausgebildete Notfallsanitäter. Sie leiten den Standort in der Kreisstadt und haben deshalb auch viel Büroarbeit zu erledigen: Schichten planen, Material besorgen, die Wartung der Einsatzfahrzeuge organisieren. „Die Einsätze im Rettungswagen möchte ich trotzdem nicht missen“, sagt Andris Paul.

„Von der Geburt bis zum Tod“

Seit fast 30 Jahren ist er im Rettungswesen tätig. „Der Umgang mit den Patienten, Menschen zu helfen“, sagt er, „das ist es, weshalb ich mich für diesen Beruf entschieden habe.“ Eigentlich ist der 49-Jährige gelernter Werkzeugmacher. In den 1990ern kam er über den Zivildienst und eine ABM-Maßnahme zu seinem heutigen Job. „Von der Geburt bis zum Tod sind alle Facetten des Lebens dabei“, sagt er.

Stefanie Handel hat ihr Berufsleben eigentlich auch nicht beim Rettungsdienst geplant. Sie ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Dann wollte sie Medizin studieren. Doch nach dem ersten praktischen Jahr auf der Rettungswache in Luckenwalde blieb sie. „Der abwechslungsreiche Alltag macht mir viel Spaß“, erzählt Handel. „Auf Station hätte ich täglich immer wieder dieselben Patienten.“ So wurde sie erst Rettungsassistentin, später Notfallsanitäterin mit mehr Befugnissen, inzwischen ist sie als Praxisanleiterin selbst für die Auszubildenden in der Lehrrettungswache Luckenwalde zuständig.

Coronafälle bis nach Nauen gefahren

Die Coronakrise hat den Job der beiden oft anstrengender, umfangreicher gemacht, erzählen sie. Denn der Rettungswagen muss nach Einsätzen nun noch gründlicher gereinigt und desinfiziert werden als vorher. Auch die Fahrten werden länger. „Coronafälle haben wir teilweise bis nach Nauen gefahren, weil es in Luckenwalde oder Ludwigsfelde nicht mehr möglich war, sie im Krankenhaus aufzunehmen“, sagt Stefanie Handel.

Lesen Sie auch: Arbeiten auf der Corona-Station: „Bevor wir Ärzte sind, sind wir immer noch Menschen“

Auch jeder Einsatz selbst wird länger, wenn zusätzliche Schutzkleidung angezogen und vor der eigentlichen Behandlung eine Corona-Frageliste abgearbeitet werden muss. Nicht nur die Rettungskräfte, auch die Angehörigen belastet das alles zusätzlich, berichten Handel und Paul. Zum Glück, so erzählen sie, haben die Patienten aus Luckenwalde und Umgebung für alle Corona-Maßnahmen Verständnis.

Andris Paul und Stefanie Handel leiten den Standort des Rettungsdienstes in Luckenwalde. Quelle: Victoria Barnack

„Anspruchsvolle Patienten gab es auch vor Corona schon immer“, sagt Andris Paul. „Und es wird sie immer geben. Der Großteil der Patienten ist aber immer dankbar, dass wir da sind, um ihnen zu helfen.“ Trotz Maske, Schutzanzug und Sicherheitsabstand hat sich das auch in den vergangenen zwölf Monaten nicht verändert. Am Ende eines Einsatzes ist ein ehrliches Lächeln oder ein fester Händedruck für die Notfallsanitäter oft der schönste Dank. „Man merkt, wenn es von Herzen kommt“, sagt Andris Paul.

Auch für Nuthe-Urstromtal zuständig

„Vielen hilft es schon, wenn sie sich auf der Fahrt im Rettungswagen mit uns unterhalten können“, berichtet Stefanie Handel. Die Vereinsamung der Patienten bekommen sie durch Corona heute mehr zu spüren als vor der Pandemie. Ob Stadtmenschen oder Landbewohner sei ganz egal. Die Kollegen von der Luckenwalder Rettungswache kümmern sich in einem 15-Kilometer-Umkreis auch um einen Großteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. „Nur die Namen sind andere“, antwortet Andris Paul auf die Frage nach Unterschieden. Krankheitsbilder seien oft dieselben.

Lesen Sie auch: Wie eine Krankenschwester in Ludwigsfelde die Coronakrise erlebt

Vor allem mit internistischen Problemen hat der Rettungsdienst in und um die Kreisstadt zu tun. Der Klassiker: Rückenschmerzen seit Wochen, die nachts um 3 Uhr für den Patienten nicht mehr auszuhalten sind. Warum man nicht früher zum Hausarzt gegangen ist oder sich nicht selbst zu helfen weiß? Diese Fragen kommen auch Stefanie Handel und Andris Paul regelmäßig. „Aber den Patienten kann man keinen Vorwurf machen“, sagt der Notfallsanitäter.

„Die Menschen können nichts dafür“

Hausärzte werden immer rarer, die Belastung am Arbeitsplatz immer größer, in der Kreisstadt gibt es inzwischen nicht einmal mehr eine chirurgische Praxis und der Bereitschaftsdienst 116 117 ist manchmal gar nicht zu erreichen: „Die Menschen können nichts dafür, wenn sie von anderer Seite keine Hilfe bekommen“, sagt Paul und seine Kollegin ergänzt: „Wenn sie die 112 wählen, wissen sie: Da geht jemand ran und kommt zu mir und hilft mir.“

Und die Patienten haben Recht damit. Denn die Einsatzbereitschaft auf Wache ist so groß wie nie, berichten die beiden Standortleiter. „Trotzdem ist das Klima angespannt“, sagt Paul. „Die Kollegen versuchen, sich das nicht gegenseitig spüren zu lassen. Aber Corona trifft uns alle.“

Von Victoria Barnack