Parkplatz Kleiner Haag/Ecke Parkstraße ist ab 17. Februar dicht

Luckenwalde

Es gibt schlechte Nachrichten für Langzeitparker der Luckenwalder Innenstadt. Der vorübergehende Parkplatz in der Straße Kleiner Haag/ Ecke Parkstraße entfällt ab der achten Kalenderwoche. Das heißt, dass ab 17. März dort keine Fahrzeuge mehr abgestellt werden dürfen. Wie die Pressestelle der Stadt Luckenwalde mitteilt, handelt es sich bei der Fläche um ein Privatgrundstück, das der Stadt nur befristet für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stand. Es wurde während der Sanierung der Parkstraße zwischen Breiter Straße und Kleinem Haag genutzt.#

„Da die Straße Ende letzten Jahres fertiggestellt werden konnte, muss die Fläche wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt und übergeben werden“, teilt Sonja Dirauf von der Pressestelle der Stadt mit. Das Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt hatte für die von der Baustelle betroffenen Anwohner Parkausweise für die Fläche herausgegeben. Diese waren bis Ende letzten Jahres gültig.

Die Autofahrer müssen sich einen anderen Platz für ihre Fahrzeuge suchen. Quelle: Margrit Hahn

Der Parkplatz wurde während der Bauphase und darüber hinaus rege genutzt. Seit Januar stehen dort täglich 30 Fahrzeuge. Das zeigt, wie dringend Parkplätze in der Innenstadt benötigt werden. Vor allen an Markttagen haben Autofahrer Schwierigkeiten, in Citynähe ihre Fahrzeuge abzustellen.

Arbeiten sollen zwei bis drei Wochen dauern

Auch Anwohner und Geschäftsleute müssen zusehen, wo sie tagsüber ihre fahrbaren Untersätze gebührenfrei parken können. Im Nuthepark ist schon morgens um 9 Uhr kaum noch etwas frei. Im Parkhaus Am Nuthefließ, das sich in privater Hand befindet, sind 90 Minuten kostenlos. Doch wer von den Beschäftigten in der Innenstadt will schon alle 90 Minuten mit seinem Auto rausfahren, um es dann wieder für 90 Minuten gebührenfrei unterzustellen?

Die neu geschaffenen Parkbuchten in der Rudolf-Breitscheid-Straße und in der Parkstraße reichen ebenfalls kaum aus. Fahrzeuge können dort nur zwei Stunden abgestellt werden. Demnächst soll der Parkplatz im Kleinen Haag/Ecke Theaterstraße instand gesetzt werden.

Die Fläche mit rund 1400 Quadratmetern ist schon lange in einem baulich schlechten Zustand. Die Arbeiten werden zwei bis drei Wochen dauern, aber auch dann wird der Parkplatz auf eine Mindestdauer von zwei Stunden begrenzt. Und es wird nicht besser, denn die Stadt ist dabei, ein Parkraumkonzept zu erstellen. In diesem ist vorgesehen, auch rund ums Rathaus die Parkzeit einzuschränken.

Von Margrit Hahn