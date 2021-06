Jüterbog

Der Tierpark in Luckenwalde war im vergangenen Jahr wegen Corona vier Monate weniger geöffnet und konnte trotzdem einen Besucherrekord verzeichnen. Das lässt sich mit der angestauten Sehnsucht, den mangelnden Freizeitalternativen, aber auch mit der zunehmenden Attraktivität des Tierparks erklären. Denn mit dem neuen Tierparkleiter Philipp Herrmann und der neuen Organisationsstruktur mit der Luba als Betreiber scheint neuer Schwung in die Einrichtung gekommen zu sein, die in diesem Jahr ihren 65. Gründungstag feiert.

„Unsere Tierpaten sollen sich mehr mitgenommen fühlen“, sagt Herrmann. Und um die meisten Paten erst einmal kennenzulernen, lud sie der Tierparkverein am Freitagabend zu einem Patenfest ein. 40 Einladungen gingen heraus, etwa 25 Familien und Einzelpersonen kamen und ließen sich fachkundig durch den Park führen.

Im Zentrum des Interesses: das vietnamesische Hängebauchschwein. Quelle: Hartmut F. Reck

„Immer mehr junge Familien übernehmen eine Patenschaft“, freut sich Michael Wessel, Vorsitzender des Tierparkvereins, der sich um die Spenden kümmert. Aber auch bei den Tieren erfolge ein Generationswechsel, meint Herrmann. So will man sich um die Aufzucht bedrohter Tierarten kümmern. Der vor Ort geborene Nachwuchs soll wie etwa bei den Luchsen im Rahmen internationaler Programme wieder ausgewildert werden. Und um die Zoo-Pädagogik verstärken zu können, wird Herrmann bald eine Stellvertreterin bekommen.

Von Hartmut F. Reck