Ludwigsfelde

An einer Schule in der Karl-Liebknecht-Straße in Ludwigsfelde kam es am Mittwoch zu einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Schulleiter veranlasste eine polizeiliche Kontrolle eines Schülers, der mit Betäubungsmitteln an der Schule handeln soll. Es wurden fünf Tütchen mit betäubungsmittelähnlicher Substanz gefunden. Die Polizei stellte die Substanz sicher und nahm eine Anzeige auf. Anschließend wurde der Schüler zu seinen Eltern gebracht.

Von MAZonline