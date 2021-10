Ludwigsfelde

Ihr Bundestagsbüro kann sie noch nicht beziehen, doch zu tun gab und gibt es für die Noch-Ludwigsfelderin Bettina Lugk, eine der neuen SPD-Genossinnen im gerade gewählten 20. Deutschen Bundestag, schon genug: der Fraktionsstart, das Seeheimer Gartenfest, das Treffen der Abgeordneten aus der SPD-Landesgruppe NRW, erste Fraktionssitzungen, das Abholen von Ausweisen und eines Laptops.

„Für einen einzelnen Menschen ist das schon sehr viel, was da in den ersten Tagen auf einen einströmt“, sagt Lugk der MAZ. Es sei eine Herausforderung, die sich teils überschneidenden Termine wahrzunehmen und überall die nötigen Unterlagen parat zu haben.

In Ludwigsfelde und Großbeeren kennengelernt

Die 39-jährige Sozialdemokratin hatte sich zu Jahresbeginn entschieden, im Märkischen Kreis im Sauerland (NRW/Wahlkreis 150) zu kandidieren, im Februar wurde sie zur Kandidatin gewählt. SPD-Frau Dagmar Freitag hatte sich dort nach 27 Jahren im Bundestag entschieden, nicht wieder anzutreten. Noch ist Freitag Sportausschuss-Vorsitzende.

Freitag und die damals im Büro von Bundestagsmitglied Ulla Schmidt arbeitende Lugk kannten sich aus sportpolitischen Veranstaltungen in Luckenwalde und Großbeeren. Lugk trat mit ihrer Kandidatur um das Bundestagsmandat als SPD-Unterbezirksvorsitzende Teltow-Fläming zurück, bis zum Sommer war sie auch Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung von Ludwigsfelde.

Lugks größter Konkurrent: CDU-Generalsekretär Pau Ziemiak

Größter politischer Konkurrent im Sauerland war CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Der errang mit 33,6 Prozent der Erststimmen (47.935) im Märkischen Kreis das Direktmandat. Mit ihren aus dem Stand erreichten 30,4 Prozent (43.349 Stimmen) war ihm die Neu-Sauerländerin Lugk dicht auf den Fersen.

Platz 14 auf der SPD-Landesliste Nordrhein-Westfalen sicherte ihr auf Anhieb den Einzug in den Bundestag. „Ich freue mich über jede Stimme, für die wir alle seit meiner Nominierung so hart gekämpft haben.“ Dass die SPD im Wahlkreis 150 bei den Zweitstimmen mit 29,61 gegenüber den 28,3 Prozent der CDU die Nase vorn hat, sieht Lugk als „großartigen Erfolg“.

Jetzt ist die Ludwigsfelderin dabei, ihren bisherigen Wohnsitz im Ortsteil Siethen aufzugeben. Im Rückblick bezeichnet sie ihren Weg in den Bundestag als „eher ungewöhnlich“. Begonnen hatte er im vergangenen Jahr „mit zwei Sätzen einer laut gedachten Überlegung“, wie Lugk sagt.

Dagmar Freitag suchte damals eine Nachfolgerin „für meinen strukturell ,schwarzen’ Sauerländer Wahlkreis, die bereit war, engagiert in einen schwierigen Wahlkampf gegen einen Mitbewerber mit einem bundesweiten Bekanntheitsgrad zu gehen“, wie sie meint. Wichtig sei ihr dabei besonders das Selbstverständnis gewesen, auch in Jahren ohne Wahl gute kontinuierliche Arbeit vor Ort zu leisten und für Bürger ansprechbar zu sein. So hatte Freitag sechs Direktmandate in Folge errungen.

Die Noch-Ludwigsfelderin Bettina Lugk (39 Jahre) bei einem ihrer Wahlkampf-Gespräche im Sauerland/Märkischer Kreis (Wahlkreis 150). Quelle: Die Hoffotografen GmbH Berlin

Am Ende ihre Wahlkampfs sei alles sehr schnell gegangen, so Bettina Lugk: „Wir haben am Sonntag bis circa 2 Uhr früh ,Störer’ mit einem Wahlaufruf auf die Großplakate geklebt, am Abend die Wahlergebnisse verfolgt und am Montag ging es schon nach Berlin, wo mich Dagmars Büro-Team mit Kaffee und Kuchen empfing, gute Stimmung inklusive!“

Nun liegt die erste Woche hinter ihr; „sehr aufregend“ sei sie gewesen, was vermutlich jeder nachvollziehen kann, meint sie. „Am meisten bewegt mich aber zu sehen, mit wie viel Anerkennung meine Vorgängerin verabschiedet wird.“

Dagmar Freitag räumt Büro in Berlin

Wie alle bisherigen Bundestagsmitglieder ist Dagmar Freitag noch im Amt und räumt in den kommenden Tagen ihr Berliner Büro. Die Neuen müssen noch zusehen, wie sie derweil arbeiten. Lugk hofft, dass daraus nicht fünf Monate werden, wie sie aus der Fraktion schon hörte.

Lugk sagt: „In der Coronazeit haben wir alle auch die Zusammenarbeit im Home-Office perfektioniert, so dass wir im Zweifel auch Büro-unabhängig arbeiten können.“ Zudem habe sie das Glück, fast alle Mitarbeiter von Dagmar Freitag übernehmen zu können.

Veranstaltungen im Wahlkreis und in Berlin

Für die eine freie Stelle habe sie gemeinsam mit ihrer künftigen Büroleiterin bereits Vorstellungsgespräche geführt, die anderen Arbeitsverträge seien unterschrieben und „am Ende dieser Woche sollte das Team komplett sein, so dass wir eigentlich startklar sind“, erklärt Bettina Lugk.

Bürgeranfragen und Einladung zu Veranstaltungen – sowohl im Wahlkreis als auch in Berlin – gingen bereits ein. „In den nächsten Wochen stehen dann die Antrittsbesuche beim Landrat, den Bürgermeister/-innen und vielen Vereinen und Verbänden an“, berichtet sie. Der erste offizielle Wahlkreistermin stehe für Dagmar Freitag und sie am Sonnabend beim Turnerbund Bösperde e.V. an, „der Verein konnte – coronakonform – sein 125-jähriges Vereinsjubiläum feiern“, so Bundestags-Debütantin Lugk.

Beeindruckt vom Plenarsaal des Bundestags

Der 20. Bundestag konstituiert sich am 26. Oktober. Bis dahin hat kaum jemand von den Neuen Zugang zum Plenarsaal. „Deswegen war es ein sehr bewegender Moment, ihn zusammen mit Dagmar Freitag zu betreten, die Dimensionen zu sehen und unter dem Bundesadler zu stehen“, sagt Bettina Lugk.

„Ich kannte die Herzkammer unserer Demokratie bisher auch nur aus dem Fernsehen oder von der Besuchertribüne aus“, sagt Lugk. Dass sie dort nun selbst sein dürfe, erlebt sie als etwas Besonderes. „Der Moment war mir so wichtig, dass ich ein Foto gemacht habe“, berichtet sie.

Von Jutta Abromeit