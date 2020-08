Ludwigsfelde

Das Familienbündnis Ludwigsfelde hat auf dem Spielplatz in der Rheinfeldener Allee im Preußenpark eine neue Buddelkiste aufgestellt. Darin befinden sich unter anderem Schippen, Eimer und Förmchen, die jedes Kind frei benutzen kann. „Teilen macht Spaß und das wollen wir auch schon den Kleinsten von Beginn an vermitteln“, so Niels Laag, Mitglied der Steuergruppe des Familienbündnisses und Organisator des Baby- und Kinderbasars, aus dessen Erlös die Kiste finanziert wurde.

Auf dem Spielplatz in der Rheinfeldener Allee im Preußenpark gibt es jetzt eine neue Buddelkiste. Quelle: Familienbündnis Ludwigsfelde

Familie spendet erstes Spielzeug

Familie Niehus war eine der ersten auf dem Spielplatz, als die Buddelkiste eingeweiht wurde. Sie freute sich über die neue Errungenschaft in der Nachbarschaft so sehr, dass sie gleich am ersten Tag spontan zusätzliches Sandspielzeug spendete. „Wenn jeder etwas in die bunte Kiste packt, dann haben letztendlich alle etwas davon“, sagt Laag.

Neun Buddelkisten gibt es in Ludwigsfelde

Aktuell stehen damit nun neun Buddelkisten auf den Ludwigsfelder Spielplätzen: in Genshagen, Kerzendorf, Ludwigsdorf, an der Kleeblattgrundschule, in der Holzhaussiedlung, in der Geschwister-Scholl-Straße, im Preußenpark, an der Badestelle am Siethener See sowie an den Seestücken in Siethen.

Von Lisa Neugebauer