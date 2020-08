Kerzendorf

So richtig erkennen kann man auf den ersten Blick ja nicht, was es mit dem Kasten auf sich hat, der auf einem langen Pfahl hinter Bushaltestelle Kerzendorf emporragt. Dabei verbirgt sich dahinter etwas, von dem sich die Stadt Ludwigsfelde viel erhofft: der Prototyp einer mit Solarenergie betriebenen Beleuchtung für Bushaltestellen.

Immer wieder seien Beschwerden aus den Ortsteilen gekommen, dass es nachts an den Bushaltestellen stockdunkel sei, sagt Bürgermeister Andreas Igel ( SPD). Lösungen scheiterten bisher immer am fehlenden Strom der Haltestellen, die mitten im Wald oder am Feldrand stehen. Dorthin Strom zu verlegen, um eine herkömmliche Laterne aufstellen zu können, wäre mit hohen Kosten verbunden gewesen.

Installation kostet 5.000 Euro

Nun wurde an der Kreuzung Kerzendorf/ Wietstock zum ersten Mal eine Anlage installiert, die mit Solarenergie betrieben ist. Kosten: 5.000 Euro – gerade mal ein Zehntel von dem, was das Verlegen eines Erdkabels gekostet hätte. Mittels Bewegungsmelder geht in der Bushaltestelle das Licht an, sobald sich jemand darin aufhält.

Christiane Dunkel, Ortsvorsteherin von Kerzendorf, ist glücklich, dass es endlich eine Lichtquelle an der Bushaltestelle an der Kreuzung Kerzendorf/ Wietstock gibt. Schon seit Jahren setzt sich der Ortsbeirat dafür ein, die im Dunkeln schlecht sichtbare Bushaltestelle für Schulkinder und Bürger besser zu beleuchten.

„Ich bin froh, dass wir dem Ortsteil Kerzendorf nun endlich die langersehnte Beleuchtung ermöglichen konnten“, sagt Igel. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir das nicht nur kostengünstig, sondern auch mittels erneuerbarer Energien realisierten können.“

Prototyp wird auf Probe gestellt

Wenn sich die solarbetriebene Lösung bewährt, könnten bald auch weitere Bushaltestellen in den Ortsteilen damit ausgerüstet werden, sagt der Bürgermeister. „Wir warten jetzt den Erfahrungsbericht ab, wie die Anlage funktioniert.“ Diese Form der Beleuchtung ist ein Prototyp. Das System muss erst beweisen, dass es auch im Winter und bei geringer Sonneneinstrahlung funktioniert, bevor es in Zukunft an verschiedenen dezentral gelegenen Stellen der Stadt mit ihren Ortsteilen zum Einsatz kommt.

Von Lisa Neugebauer