Ludwigsfelde

Der Geschäftsführer der Berliner Firma City Best, Markus Kühne, hat sich nun zu den Vorwürfen auf dem Plakat an der Ecke Brandenburgische Straße/Straße der Jugend geäußert. Darauf sind seit zwei Wochen Fragen zu lesen, die Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) Amtsmissbrauch und Einflussnahme im Zusammenhang mit Grundstückskäufen durch die City Best vorwerfen.

City Best wollte weiteres Grundstück in Ludwigsfelde kaufen

Die suggerierten Anschuldigungen beziehen sich laut Geschäftsführer nicht auf das umstrittene Grundstück im Industriegebiet, sondern auf ein weiteres Grundstück in Ludwigsfelde, das die Firma habe kaufen wollen. Sie habe bereits in Abstimmung mit der – aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht weiter benannten – „bundeseigenen Gesellschaft“ befunden, der das Grundstück gehöre. Allerdings hätte diese nach Gesprächen mit Verwaltungsmitarbeitern von der Zusammenarbeit Abstand genommen, sagt der Anwalt der Firma City Best.

„Bürgermeister Igel hat durch seine animositätsgeleitete Position dem Verkäufer deutlich machen lassen, dass ein Verkauf der Flächen an die City Best seitens der Stadt nicht gerne gesehen würde“, teilte der Geschäftsführer auf MAZ-Anfrage mit. „Da der Verkäufer auf das Wohlwollen der Stadt angewiesen ist, bleib für diesen nur die Option, uns fallen zu lassen, um es sich nicht mit der Stadt zu verderben.“ Bürgermeister Igel sei bei dem Gespräch zwischen den Verwaltungsmitarbeitern und der bundeseigenen Gesellschaft nicht dabei gewesen – genauso wenig wie die City Best. Trotzdem will die Immobilienfirma Beweise haben, die den Einfluss von Igel auf die Gesellschaft belegen würden.

Bürgermeister weist Einfluss-Vorwürfe zurück

Bürgermeister Igel weist die Vorwürfe zurück. Er habe keine Kenntnis solcher Gespräche und habe seine Mitarbeiter auch nicht dazu angeleitet, der bundeseigenen Gesellschaft von einem Grundstücksverkauf an die City Best abzuraten. Der Vorwurf der Einflussnahme „steht im Raum, wurde mir auch von Seiten des Anwalts der City Best gemacht“, teilt Igel auf Anfrage mit. „Ich kann ihn nicht nachvollziehen, da ich keinen Einfluss genommen habe. Mir ist bis heute nicht einmal klar, auf welches konkrete Grundstücksgeschäft sich die Beschuldigung bezieht.“

Die Vorwürfe hat die City Best zusammen mit einem Anwalt an die Landrätin von Teltow-Fläming als „Bitte zur Überprüfung der Amtstätigkeit“ eingereicht. Zudem seien gegen Bürgermeister Igel „zwischenzeitlich weitere rechtliche Schritte eingeleitet, welche ich jedoch (noch) nicht nennen darf“, teilte City-Best-Geschäftsführer Kühne mit. Bürgermeister Igel und auch die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung wurden über die Vorgänge bisher noch nicht informiert.

Von Lisa Neugebauer