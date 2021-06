Ludwigsfelde

„Egal, was war – selbst im größten Stress, den er sich nie hat anmerken lassen, war er immer für die Patienten da. Manchmal rief er auch nach Feierabend noch jemandem an, um sich zu erkundigen.“ Das sagt Sekretärin Alexandra Schommert über ihren nun Ex-Chef, den promovierten Kinder- und Chefarzt Markus Schmitt. Der hatte am Dienstag nach knapp 15 Jahren seinen letzten Arbeitstag im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde. Immerzu schaute noch jemand zur Tür herein und wollte sich persönlich von ihm verabschieden, bevor er an die Behring-Klinik nach Berlin wechselt.

Chefarzt Markus Schmitt (re) und Chefarzt Rene Kalisch (li) mit der am Bein verletzten Mazida aus Afghanistan, die über das Internationale Friedensdorf Oberhausen vermittelt wurde. Quelle: Klaus Schlage

Neben ihrem Satz, der sicher für die meisten Ärzte gilt, sagte Alexandra Schommert über den scheidenden Kinderarzt: „Er kann sehr gut organisieren, sehr strukturiert arbeiten und er kann auch mal was abgeben.“ Anders wäre all das, was der 58-Jährige in Ludwigsfelde und im Kreis Teltow-Fläming hinterlässt, wohl auch kaum zu schaffen gewesen: 2007 begann er als Chefarzt der Kinderabteilung, kurz danach leitete er nach dem Rentenbeginn von Chefarzt Wolfgang Fechner das gesamte Klinikum zweieinhalb Jahre lang.

2009 gründet Markus Schmitt mit Gleichgesinnten das 13. Brandenburger Netzwerk Gesunde Kinder für den Kreis Teltow-Fläming, um auch Kindern hier in den ersten drei Lebensjahren einen körperlich und psychisch gesunden Start in ihr Leben zu ermöglichen. Das Besondere: Es wurde dafür kein Trägerverein gegründet. Alle Hilfe über die Elternhäuser hinaus einschließlich der heute knapp 100 Paten läuft über das Ludwigsfelder Krankenhaus und ehrenamtlich. Das alles inklusive der Baby-Begrüßungspakete wurde auch mit dem inzwischen von vielen Firmen unterstützten Netzwerklauf bekannt gemacht.

Start zu einem der Netzwerkläufe Gesunde Kinder TF in Ludwigsfelde Quelle: Hans-Jürgen Burow

Doch nicht nur dieses Netzwerk ist Schmitts „Baby“. Er baute eine Ultraschall-Sprechstunde für niedergelassene Ärzte auf mit den Spezialrichtungen kindliche Bauchorgane und für Säuglingsköpfe. Zudem erweiterte Schmitt auf seiner Station die Frühgeburtsmedizin von der 34. auf die 32. Schwangerschaftswoche und Babys mit einem Geburtsgewicht ab 1500 Gramm und er richtete in der Abteilung eine Magen-Darm-Sprechstunde für Kinder mit dem Schwerpunkt entzündliche Darmerkrankungen ein.

Kinderarzt Markus Schmitt mit Janice (3 1/2 Monate alt) und Mutter Susan Hirche Quelle: Klaus Schlage

Mit all dem und der Behörden-Vernetzung im Kreis sieht Markus Schmitt die Ludwigsfelder Kinderabteilung gut gerüstet. Für den Kinderarzt selbst schließt sich mit der Behring-Klinik in Zehlendorf ein Kreis: „Dort habe ich 1990 begonnen, ich kehre also an meine erste Wirkungsstätte als Assistenzarzt zurück.“ Auf der Kinderstation in Ludwigsfelde arbeitete er in den zurück liegenden Monaten die Oberärzte Georg Reinholz und Lisa Baresi ein. Sie sind jetzt die Neuen an der Spitze der Kinderstation mit ihren 22 Betten, neun Ärzten auf 6,8 Vollzeitstellen sowie den 16 Schwestern.

„Ludwigsfelde schönste Zeit meines Berufslebens“

Über seine Jahre am Krankenhaus Ludwigsfelde sagt er im Rückblick: „Das ist die schönste und erfolgreichste Zeit meines Berufslebens.“ Dort habe er die Kinderstation nach seinen Idealen aufbauen dürfen. Und er sagt: „Vor allem war es mir vergönnt, Schnittstellen in der Region zur Gesundheitsprävention schaffen zu können, die der Kindergesundheit dienlich sind.“

Jetzt sei es gesellschaftlich und politisch kaum noch möglich, „diesen Zustand mit meinen Ressourcen zu halten“, sagt er; deshalb freue er sich, „dass mich ein begrenzteres Aufgabenfeld gefunden hat“, wie er seinen Wechsel umschreibt. In der Zehlendorfer Klinik will er auf der Kinderstation eine Magen-Darm-Sprechstunde für bestimmte Krankheitsbilder aufbauen. Dabei verspricht er seinen hiesigen kleinen Patienten mit entzündlichen Magen-Darm-Krankheiten: „Für wen es vom Anfahrtsweg her vertretbar ist, den betreue ich auch weiter.“

Teddy-Sprechstunde auf der Kinderstation im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde, vorn Dr. Markus Schmitt, Leitender Chefarzt und Leiter der Kinderklinik; hier lässt sich Oliver Thierbach von Markus Schmitt sein Herz am Ultraschallgerät zeigen. Quelle: Mike Jentsch

Privat weiß der Vater zweier erwachsener Kinder nicht, was noch auf ihn zukommt. 2010 war er mit seinem Sohn den New-York-Marathon gelaufen, 2017 war er mit ihm auf dem 2645 Meter hohen Gebirgspass Col de Galibier unterwegs und gerade erstieg er mit ihm Zugspitze, um den Kopf frei zu bekommen. Unterwegs bleiben will der Mitbegründer des Ensembles „Die echten Ärzte“ (1999) mit der Bassgitarre auch musikalisch. Außerdem spielt er Trompete und hat bereits die Einladungen zu den Weihnachtsfeiern des Netzwerks Gesunde Kinder TF; „diesen Kontakt pflege ich auf jeden Fall“, nimmt er sich vor.

Von Jutta Abromeit