Ludwigsfelde

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Montag gewaltsam in eine gewerbliche Einrichtung an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde ein. Sie durchwühlten Büros und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Polizisten sicherten Spuren und nahmen die Anzeige wegen Einbruchsdiebstahles auf.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Baruth und Jüterbog

Von Donnerstag bis zum Montag hebelten unbekannte Täter in Jüterbog und Baruth/Mark zwei Wartungshäuschen in zwei gewerblichen Einrichtungen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie nichts. Der Sachschaden beträgt dennoch mehrere hundert Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm zwei Anzeigen auf.

Polizei stoppt berauschten Fahrer auf Landstraße bei Blankenfelde

Polizeibeamte stoppten in der Nacht zum Dienstag einen Pkw Alfa Romeo. Ein Drogenvortest beim Fahrer wies auf Betäubungsmittel hin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und das Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln angezeigt.

Von MAZonline