Ludwigsfelde

In der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch brachen Diebe in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde das Schloss eines Damenelektrofahrrads des Herstellers Hercules auf. Durch den Diebstahl des Rads entstand ein Schaden von etwa 2550 Euro. Die Polizei hat Spuren gesichert und eine Fahndung eingeleitet.

Von MAZonline