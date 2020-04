Barbara Rütting verstorben

Ludwigsfelde

Die aus Wietstock stammende Schauspielerin, Friedensaktivistin, Politikerin, Menschenrechtlerin und Tierschützerin Barbara Rütting starb im Alter von 92 Jahren. Geboren war die Frau, die ein äußerst vielschichtiges Leben wie nur wenige Menschen führen sollte, als Waltraut Goltz als ältestes von fünf Kindern. Mit ihren Eltern hatte sie im heutigen Ortsteil gelebt, bevor die Familie von Wietstock nach Ludwigsfelde zog.

Beide Orte bedeuteten ihr bis zuletzt Heimat. Allerdings mit gegensätzlichen Emotionen. Wietstock sei für sie „eine unbeschwerte, glückliche Kindheit in einer heilen Welt“, gewesen, wie sie gegenüber der MAZ 2015 anlässlich 70 Jahren Kriegsende erzählte. Ludwigsfelde dagegen sei für sie das Ende dieser heilen Welt gewesen: „Krieg, Bombennächte, Trümmer, tote Freundinnen, das Auseinanderbrechen unserer Familie, Abschied.“ Ihr Vater war Rektor der Hermann-Löns-Schule und im Ort als Nazi-Verehrer bekannt, die Kinder erzog er in diesem Geiste. „Man geht eben immer den Weg des geringsten Widerstands“, hatte ihre Mutter auf die Frage der jungen Waltraut geantwortet, warum sie den Vater nicht abhalten konnte, Nationalsozialist zu werden. Später sagte sie in einem MAZ-Gespräch: „Jetzt kann ich sie verstehen. Sie musste in diesem entsetzlichen Krieg fünf Kinder durchbringen.“

In dieser denkmalgeschützten Jugendstil-Villa in Ludwigsfelde lebte Schauspielerin Barbara Rütting als Kind; damals hieß sie noch Waltraut Goltz. Quelle: Jutta Abromeit

Dieser Satz prägte sie. Als junge Frau schwor sie sich, künftig den Weg des größten Widerstands zu gehen. Mit Hans Rütting, einem skandinavischen Freund des Vaters, gelingt ihr als Dienstmädchen über das Rote Kreuz die Ausreise nach Nordeuropa. Später bewarb sie sich in den Filmstudios in Berlin-Tempelhof und bekam 1952 die Rolle der Barbara im Spielfilm „Postlagernd Turteltaube”. Fortan lebte sie unter dem Künstlernamen Barbara Rütting, es begann ihre Film- und Theaterkarriere mit Hauptrollen in 45 Spielfilmen, darunter 1956 „Die Geierwally“.

Bereits für ihren zweiten Film „Die Spur führt nach Berlin“ wurde sie als beste Nachwuchsschauspielerin mit dem Bundesfilmpreis geehrt. Als 1957/58 der Film „Glücksritter” mit ihr und Paul Hubschmid im Ludwigsfelder Kino „Camera” lief, wurden am Bahnhofskiosk einige Wochen lang sogar Porträtpostkarten von ihr verkauft. Sie stand mit Klaus Kinski oder Brigitte Horney, Gert Fröbe oder Heinz Drache vor der Kamera. Zuletzt drehte sie im Jahr 2000 den Rosamunde-Pilcher-Streifen „Im Licht des Feuers“.

Ihr zweiter Mann wurde der Bismarck-Nachfahre Heinrich Graf von Einsiedel, später lebte sie mit dem Schauspieler, Regisseur und Theaterintendanten Lutz Hochstraate. Unerwartet für alle Fans brach sie ihre Film- und Theaterkarriere abrupt ab und trat fortan mit ungefärbten kurzen Haaren auf. Sie lebte seither für Umwelt-, Tier- und Menschenschutz. Schlagzeilen machten ihre Auftritte in der Friedensbewegung oder 1983, als sie gegen Tierversuche der Schering AG protestierte, später nahm sie an Protestblockaden gegen Aufrüstung oder Atomkraft.

Barbara Rütting bei einer Promi-Blockade in Mutlangen Quelle: privat

Außerdem lebte sie aus Überzeugung vegetarisch; sie schrieb Kochbücher, so 1985 „Mein neues Kochbuch”, 1988 „Mein Gesundheitsbuch” oder 2001 „Bleiben wir schön gesund”, und stand im Kochstudio von Alfred Biolek. Auf ihrer Internetseite fand sich bis zuletzt ihr Rezept für ein Gesundheitsbrot zum Altwerden.

Ab 1994 war sie auch unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe” in Russland und Bulgarien unterwegs, im Februar 2003 entschied sie sich für die Politik, kandidierte für die Grünen auf der Liste des 15. bayerischen Landtags und wurde mit 75 Jahren dessen Alterspräsidentin. 2009 gab sie ihr Mandat ab. Politisch engagierte sie sich auch nach dem Ausscheiden weiter, ab 2016 gründete sie die Partei V hoch drei mit – Veränderung, Vegetarier, Veganer oder Vereint Visionen verwirklichen und sammelte im Bundestagswahlkampf Stimmen – mit dem zweitbesten Ergebnis der gesamten Partei.

Gegenüber der MAZ hatte sie auf die Frage, was jemanden wie sie motiviert, warum sie mit fast 90 Jahren noch Wahlkampf-Strapazen für eine letztlich chancenlose Partei auf sich nahm, erklärt: „Weil es getan werden muss.“

Nun starb Barbara Rütting in einer Klinik im Spessart.

Von Jutta Abromeit