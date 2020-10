Ludwigsfelde

Immer häufiger werden Schrott aller Art oder anfallender Bauschutt heimlich im Wald entsorgt. Erst vor kurzem ärgerte sich eine Ludwigsfelderin über den Müll, der laufend im kleinen Wäldchen hinter dem Skatepark auftaucht. Neben Glasscherben, Plastikverpackungen und Metallresten entdeckte sie beim Hindurchlaufen auch schon alte Möbel, Baureste und Grünabfälle. Außerdem tauchen im Stadtgebiet Ludwigsfelde auch immer wieder Berge von Sperrholz auf, die nach einer Wohnungsauflösung oder -renovierung über einen längeren Zeitraum am Straßenrand lagern und damit den Unmut der Mitbürger auf sich ziehen.

Ordnungsamt markiert mit gelben Aufklebern

Die Beschwerden und Hinweise zu solchen Müllecken landen meistens direkt beim Ordnungsamt – das den Unrat aber häufig doppelt und dreifach gemeldet bekommt. Um das künftig zu vermeiden, hat sich Ordnungsamtsleiter Henry Nottrott nun etwas ausgedacht: Seine Mitarbeiter im Außendienst kleben ab jetzt auffällige, neongelbe Aufkleber auf den bereits aufgenommenen Abfall, beispielsweise auf verwahrloste Fahrräder, Schrott oder Bauschutt. „Der Bürger kann so erkennen, dass dieser Sachverhalt dem Ordnungsamt bereits bekannt ist beziehungsweise die zuständigen Behörden, zum Beispiel die Kriminalpolizei, das Umweltamt oder der Förster bereits in Kenntnis gesetzt sind“, sagt Nottrott. Wenn Bürger solch einen Aufkleber entdecken, müsse keine erneute Meldung an die Stadt erfolgen.

Müll kann der Stadt und der MAZ gemeldet werden

Die Stadt gibt zudem einen weiteren Hinweis: Wer Müllberge im Wald entdeckt oder sonstige Schäden und Hinweise an die Stadt melden möchte, kann das auf dem Portal „Maerker“ unter www.ludwigsfelde.de/maerker direkt online eintragen. Die gleichnamige App bietet den Vorteil, dass Hinweise schnell und direkt vor Ort übermittelt werden können. Dabei kann einerseits der genaue GPS-Standort angegeben und andererseits auch gleich ein Bild der Gegebenheit hochgeladen werden.

Von Lisa Neugebauer