Handel in Corona-Zeiten - So ergeht es den Geschäften in Ludwigsfelde

„Den Einzelhandel hat es in vielen Bereichen getroffen, auch in Ludwigsfelde“: Im Interview erzählt der Vorsitzende des Gewerbevereins Ludwigsfelde, Karsten Dobe, wie es den Unternehmern der Stadt in der Corona-Zeit geht und wie sie einen zweiten Lockdown überstehen würden.