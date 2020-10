Ludwigsfelde

Der Ludwigsfelder Geschichtsverein verkauft ab sofort den neuen Kalender für das Jahr 2021. Dieses Mal sind Abbildungen ehemaliger Ludwigsfelder Gaststätten zu sehen. „Für die älteren Ludwigsfelder soll es ein freudiges Wiedererkennen von ehemals beliebten und bekannten Lokalen geben“, teilte der Verein mit. Ob es die Gaststätte Am Brunnen war, der Treffpunkt, Ertels Imbiss oder auch die Kegelbahn – alle hatten ihre Liebhaber und natürlich Stammgäste. Und die jüngeren Einwohner und Neubürger „bekommen Monat für Monat einen Einblick in die durchaus vielfältige Geschichte der Ludwigsfelder Gastronomie“, so der Verein.

Gaststätten sollen besucht werden

Alle vorgestellten Einrichtungen sind seit längerer oder kurzer Zeit geschlossen beziehungsweise schon abgerissen. Bei manchen war der bauliche Zustand, bei anderen die Größe der Grund, die einen kostendeckenden Betrieb nicht mehr zuließ. „Auch die Bedürfnisse – und vielleicht die Geschmäcker – der Ludwigsfelder Bürger haben sich im Laufe der Zeit verändert“, heißt es in der Nachricht des Heimatvereins. „Die Ansichten sollen zwar an das Vergangene erinnern, aber auch zeigen, wie die Entwicklung in unserer Stadt vorwärtsgegangen ist.“ Der Verein hofft, dass die Motive die Ludwigsfelder anregen, die alte Standorte der Gaststätten zu besuchen – oder in den neuen Lokalen der Stadt Essen zu gehen.

Den Kalender erhalten Interessierte in der Brunnenbuchhandlung (Potsdamer Str. 76) und bei Vera Gärtner, der Vorsitzenden des Geschichtsvereins.

Von lin