Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde haben Menschen, die nicht lesen und schreiben können oder noch nicht so gut Deutsch sprechen, eine neue Anlaufstelle: Im am Dienstag eröffneten Lernstudio der Volkshochschule berät Ina Fitzner ab sofort zu Hilfsmöglichkeiten und steht für Fragen bereit. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, die zum Beispiel Hilfe beim Ausfüllen und Verstehen von Dokumenten brauchen oder sich informieren wollen, wie sie lesen und schreiben lernen können. Die Beratung ist kostenlos.

Auch Erwachsene können einsteigen

„Viele kommen auch, um sich gegenseitig zu helfen“, sagt Christina Jeglitzka, die das Lernstudio in Luckenwalde leitet. Ziel sei es, den Menschen, die nicht richtig lesen können, die Scheu und die Scham zu nehmen. „Auch als Erwachsener kann man das noch lernen“, sagt Fitzner. „Hier bekommen sie dabei Unterstützung.“ Laut einer Studie können etwa 15.000 Menschen im Landkreis nicht richtig lesen und schreiben. Neben der Beratung im Lernstudio bietet die Volkshochschule auch Lernkurse an.

Das Lernstudio finden Hilfesuchende auf der Potsdamer Straße 109 a in Ludwigsfelde. Beratungen finden immer Montag und Mittwoch zwischen 10 und 16 Uhr und nach Vereinbarung statt. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.alpha-teltow-flaeming.de.

Von Lisa Neugebauer