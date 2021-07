Ludwigsfelde

Luftig und etwas klein ist es, das neue Haus, das seit einigen Tagen auf der Wildblumenwiese am Ludwigsfelder Krankenhaus zu sehen ist. Doch die neuen Bewohner dürfte das nicht stören: Sie sind selbst ziemlich klein. Bienen, Käfer und andere Insekten sollen in dem Häuschen künftig eine Anlaufstelle finden, um zu nisten und zu überwintern.

Mitarbeiter des Ludwigsfelder Kommunalservice bauten vor wenigen Tagen das erste von insgesamt zehn Insektenhotels im Stadtgebiet auf. Das in Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft (GAG) Klausdorf hergestellte Häuschen steht nicht zufällig auf einer der öffentlichen Wildblumenwiesen: Dort finden Insekten wertvolle Nahrung und können sich zurückziehen. „Wir legen unser Augenmerk seit einigen Jahren vermehrt auf die städtischen Grünflächen und wollen sie so naturnah wie möglich erhalten, um einen Teil zum Naturschutz beizutragen“, sagte Kommunalserviceleiterin Evelyn Stöber. Auch die neun weiteren Insektenhotels sollen auf eine solchen Wildblumenwiese kommen.

Insekten brauchen Pflanzen und Nistplätze

Nun haben die Ludwigsfelder Bienen und Käfer also nicht nur eine Blumenwiese zum Schlemmen, sondern auch ein kleines Häuschen als Refugium. Denn: Für Insekten sind nicht nur artenreiche Pflanzen als Nahrung wichtig, sondern auch Nistplätze zur Arterhaltung, erklärt Ines Kohl vom Kommunalservice.

Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf den Wildbienen. „Wir sind darauf angewiesen, dass nicht nur die Honigbienen, sondern auch die Wildbienen zusammen mit anderen Insekten unsere Pflanzen bestäuben“, so Kohl. Deren Lebensraum wird allerdings vielerorts beeinträchtigt – weswegen viele der etwa 600 Wildbienenarten in Deutschland vom Aussterben bedroht sind. Die Insektenhotels versteht der Kommunalservice deshalb auch als Zeichen an die Ludwigsfelder, sich ein solches Hotel in den Garten zu stellen.

Insektenschutz für Garten und Balkon

Und auch kleine Gesten können helfen: Nach NABU-Angaben kann bereits eine wilde Ecke im Garten mit Gräsern, Brennnesseln und Klee eine gute Nahrungsquelle für die kleinen Tiere sein. Auch der Balkon kann zum Insekten-Refugium werden: Durch das Aufstellen heimischer Pflanzen mit viel Nektar und Pollen etwa – oder einer kleinen Wasserschale gegen den Bienendurst.

Von Johanna Apel