Handeln – das liegt Peter Kramer. Schon in der Schule tauschte er mit Klassenkameraden erst Micky-Maus-Hefte, später Knaller, und er lernte, Schulden einzutreiben und Zinsen zu berechnen. Außerdem half er als Kind seiner Urgroßmutter, ihr Gemüse auf dem Markt zu verkaufen. „Ich bin in einer Zwiebelkiste groß geworden“, sagt Kramer. Doch wer denkt, ab diesem Moment sei klar gewesen, dass er einmal Gemüsehändler wird, der täuscht. Dass der Kartoffel-Landhof nun 30-jähriges Bestehen feiert, war zu Beginn von Kramers Berufsleben nicht vorauszusehen.

So gut wie alles auf dem Gelände des Kartoffel-Landhofs ist selbst gebaut – inklusive Bühne, Hofladen und Minigolf-Platz. Quelle: Lisa Neugebauer

Kramer arbeitete als DJ

„Für mich war etwas ganz anderes vorgesehen“, sagt der 60-Jährige. Sei Vater hatte nämlich eine Elektroingenieur-Firma, in die sein Sohn mit einsteigen sollte. Doch diese Aufgabe übernahm sein Bruder, denn Peter Kramer schlug einen anderen Weg ein: Er wurde Rundfunk- und Fernsehmechaniker und war bis zur Wende bei verschiedenen Firmen angestellt.

In den Achtzigerjahren arbeitete er nebenbei als Discjockey, hauptsächlich für die FDJ. „Das war eine geile Zeit“, sagt Kramer. Er habe Einblicke bekommen, die sie niemand vorstellen könne: Er spielte bei FDJ-Feiern, auf Jugendfestivals und sagte im Palast der Republik sogar einmal die „ Puhdys“ an. „Auf einer Feier im Offizierscasino bat einer der Offiziere mich, ob ich nicht mal ein oder zwei Westtitel spielen kann“, erzählt Kramer. „Ich muss etwas verwundert geguckt haben, weil ich den ganzen Abend nichts anderes gemacht hatte.“

In den 30 Jahren Firmengeschichte haben sich viele Erinnerungen angesammelt – so wie hier, als 2010 eine hohe Schneedecke den noch nicht fertig gebauten Hof bedeckte. Quelle: Lisa Neugebauer

„Irgendwie hatte ich ja doch immer gehandelt“

Nach der Wende brach für Kramer alles zusammen. „Als alle zu Grenze gefahren sind, saß ich mit dem Taschenrechner da und habe die Verluste ausgerechnet“, sagt er. Zu dem Zeitpunkt hatte er einen Job in einem Autowerk, wo er für die Beschaffung von Gussteilen zuständig war. „Man brauchte dort nach der Wende nicht mehr so viele Mitarbeiter“, erzählt Kramer. Doch er hatte das Glück, dass er während der Arbeit eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann hatte machen können.

„Irgendwie hatte ich ja doch immer gehandelt – mit Waren oder Dienstleistungen“, sagt er. Das kam ihm nun zugute: Er stieg erst in das Geschäft eines Bekannten ein, der Kaputtes reparierte, etwas später entdeckte er das Obst wieder für sich. Zunächst verkaufte er Obst aus dem Großhandel. Doch mit der Jahrtausendwende stellte er auch einen Wandel im Kaufverhalten fest: „Den größeren Umsatz konnte ich mit Produkten aus der Region machen“, sagt Kramer.

Im Hofladen und auf Märkten verkauft Familie Kramer sorgfältig ausgesuchte Ware. „Dreck können die Leute im Supermarkt kaufen“, sagt Peter Kramer. Quelle: Lisa Neugebauer

Also begann er, Spargel aus der Umgebung zu verkaufen. Das kam gut an, doch nur mit Saisonware konnte er seinen Platz auf den Märkten nicht bestreiten. Also erweiterte er seine Palette mit einem Produkt, dass es das ganze Jahr über gibt: „Kartoffeln, weil ich die selbst gern esse“, sagt Kramer. Und weil Eier, Suppengrün und Kräuter gut dazu passen, erweiterte er sein Sortiment noch einmal. Das kam auf den Märkten gut an und als Kramer 2005 den Hof in Siethen pachtete, standen in den Jahren danach immer wieder Nachbarn vor der Tür und wollten das Gemüse direkt aus dem Lager kaufen. „Wir stellten dann so einen kleinen Stand am Eingang auf – aber das wurde mir irgendwann zu viel und zu doof“, sagt Kramer.

Gesundheit ist Kramer am wichtigsten

2013 startete er – quasi in alleiniger Handarbeit – die Arbeiten an dem heutigen Hofladen, der ein Jahr später öffnete. Als auch das gut ankam, juckte es dem Händler weiter in den Fingern und in den Folgejahren baute er noch das Hofcafé, eine kleine Bühne und zuletzt – 2018 – einen Minigolfplatz. Außerdem veranstaltet er auf dem Hof Open-Air-Kinoabende („da kam sogar mal Chris Doerk“), lädt Bands und Kabarettisten ein. „Man muss ein klares Vorstellungsvermögen von dem haben, was man tun möchte, dann schafft man das auch“, sagt Kramer. „Wenn ich stillstehe, werde ich irre.“

Peter Kramer betreibt seit 30 Jahren Gemüsehandel, seit 15 Jahren hat er seinen Kartoffel-Landhof in Siethen. Quelle: Lisa Neugebauer

Seinem Tatendrang stand wenig im Wege. Nur vier Hüftoperationen und ein Nierenversagen bremsten den Macher aus. „Das waren Prüfungen des Schicksals“, sagt er. Doch wenn die Gesundheit mitmacht – und das hat ihm ein Schamane aus Peru versprochen –, will er immer weitermachen. „Der Pachtvertrag für den Hof läuft, bis ich 90 bin“, sagt er. „So lange will ich leben.“ Und so lange will er seine Ideen umsetzen. Die nächste sei noch nicht spruchreif, nehme in seinem Kopf aber schon Gestalt an. „Es wird wohl wieder ein Breitensport, wie beim Minigolf-Platz“, verrät er. Stillsitzen kann er eben nicht – außer bei seinem Hobby: dem Angeln.

Aufgrund der Corona-Krise findet in diesem Jahr keine Jubiläumsfeier statt. Trotzdem sind noch zwei Veranstaltungen auf dem Kartoffel-Landhof geplant: Kabarettist und Hobbyimker Erik Lehmann tritt mit seinem Programm „Bienen-Ersatzverkehr“ am Samstag, 29. August, um 19 Uhr auf. Tickets kosten 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro, und sind direkt im Hofladen oder unter Telefon 0171/538 68 20 erhältlich. Am Sonntag, dem 13. September, wird auf dem Minigolf-Platz außerdem ein Turnier ausgetragen. Qualifizieren kann sich jeder, der beim Spielen in den nächsten Wochen eine gewisse Punktzahl erreicht.

