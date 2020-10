Ludwigsfelde/Klausdorf

Die ersten Karneval-Vereine sagen ihre Feiern für dieses Jahr ab. Die Mitglieder des Ludwigsfelder Clubs KC Blau-Weiß 68 hätten sich bei der Versammlung im September nahezu einstimmig für die Absage ausgesprochen, sagt der Vereinsvorsitzende Uwe Kallmeyer auf MAZ-Anfrage. Die Bedingungen im Klubhaus seien nicht so, dass man feiern könne. Ohne Tanzfläche hätten 70 Paare in den Saal gedurft, mit Tanzfläche noch weniger. Auftritte seien ebenfalls nicht möglich gewesen. „Die Bedingungen passen einfach nicht zu einer Karneval-Veranstaltung“, sagt Kallmeyer. Zudem wäre die Feier mit der geringen Gästezahl nicht finanzierbar gewesen.

Der Verein will nun nur mit den Mitgliedern eine kleine Feier organisieren, in der auch die Kinder auftreten können, die das ganze Jahr üben. Zudem will der Verein in den sozialen Medien stärker präsent sein. Bei Gesprächen mit den Dachverbänden hatte sich herauskristallisiert, dass fast alle Feiern in Brandenburg abgesagt würden, sagt Kallmeyer. „Wie es mit den Veranstaltungen im Februar aussieht, können wir noch nicht sagen.“

Klausdorf sagt ganze Karneval-Saison ab

Der „Clausdorfer Karneval Verein 1984“ in Klausdorf hat bereits die komplette Saison abgesagt. „Lange haben wir die neue Saison geplant, uns mit einem Hygienekonzept befasst, unser Training umgestellt und natürlich viel gegrübelt“, teilten die Veranstalter mit. Nachdem keine Lockerungen in Sicht sein, steht für die Veranstalter die Absage fest. „Das ist sehr schade, doch die Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste hat oberste Priorität“, schrieb Stefan Lüth vom Verein in einer Mitteilung. „ Karneval, so wie wir ihn leben und lieben, können wir unter den aktuellen Bedingungen und vorliegenden Gegebenheiten keinesfalls umsetzen.“

