Das Tempolimit auf der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde erregt die Gemüter. Seit eineinhalb Wochen dürfen Autos zwischen Straße der Jugend und Fuchsweg nur noch 30 Stundenkilometer fahren – ein Stück, auf dem der Lärmschutz keinen Sinn ergebe, kritisierten Gewerbetreibende beim Unternehmerstammtisch Ende vergangener Woche gegenüber Bürgermeister Andreas Igel ( SPD). Auf dem Teilstück befänden sich viel weniger Wohnungen als auf anderen Abschnitten der Straße, zudem verursache die Autobahn den größeren Lärm.

Der Bürgermeister verteidigt das Tempolimit: Der Lärmschutz sei die einzige Möglichkeit gewesen, eine 30er-Zone beim Straßenverkehrsamt durchzusetzen – und dieser sei nur auf diesem Stück bewilligt worden. Berechnungen hatten ergeben, dass dort Richtwerte überschritten werden. Die 30er-Zone sei nur der Anfang hin zu einer „neuen Mitte“, sagt Igel. Durch die Verkehrsberuhigung und weitere Ausbaumaßnahmen solle der Einzelhandel künftig gefördert werden.

Andere Kritiker fordern auch Tempo 30

Aus den Ortsteilen kam ebenfalls Kritik: Man befürworte die 30er-Zone in Ludwigsfeldes Stadtmitte, wundere sich aber, warum diese nicht auch an anderen Stellen in den Ortsteilen durchgesetzt werden könne, hieß es am Dienstagabend auf der Stadtverordnetenversammlung (SVV) unter anderem von Wietstocks Ortsvorsteher Benno Bleifuhs. Er will schon lange ein Tempo-30-Limit im gesamten Ort – vor allem aber an der Bushaltestelle und am Ortsausgang Richtung Groß Schulzendorf durchsetzen. Auch die Genshagener wünschen sich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf ihrer Ludwigsfelder Straße. Auch sie kämpfen schon seit Jahren dafür.

„Es ist nicht so, dass wir nicht tätig wären“, sagte Bürgermeister Igel in der SVV. „Wenn es die Möglichkeit gäbe, würden wir es tun.“ Mehrere Anträge für Tempolimits in den Ortsteilen habe die Verwaltung bereits beim Straßenverkehrsamt gestellt – ohne Erfolg. „Wir brauchen dafür die Rechtsgrundlage“, sagte Igel. „Ich bin mir des Problems sehr bewusst und wir versuchen, aktiv zu werden.“ Bisher habe die Verwaltung aber keinen Weg gefunden, das Tempolimit dort durchzusetzen.

Von Lisa Neugebauer