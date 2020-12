Ludwigsfelde

Aquarelle von Jochen Petzold zieren das erste Karten-Quartett, das der Lions Club Berliner Ring herausgibt. Dessen Vorsitzender ist zurzeit Andreas Broxtermann. Er sagt, üblicherweise verkaufe der Verein jährlich einen Adventskalender mit vielen Preisen. „Daran arbeiten wir immer schon ab Januar. Aber dieses Mal ist ja alles anders. Deshalb mussten wir uns etwas Neues einfallen lasen“, erklärt der selbstständige Potsdamer Bauingenieur. Den Lions Club Berliner Ring gibt es seit 2015, er ist vor allem zwischen Potsdam und Königs Wusterhausen aktiv.

Seinen Club-Sitz hat der Verein im Gasthaus „Zum Löwen“ in Löwenbruch. Dort seien die Mitglieder bei einem ihrer Treffs auf der Suche nach einer neuen Idee mit regionalen Anknüpfungspunkten auf den Kunstverein Ludwigsfelde gekommen. „Und bei unserer Anfrage dort hat uns der Vorsitzende Sam Ahrens an Jochen Petzold verwiesen.“ Der 80-Jährige malte mit Wasserfarben schon viele Landschaften und Motive aus der Region und der Landeshauptstadt. Gern habe er aus seiner Sammlung vier Winterbilder herausgesucht und dem Lions Club kostenfrei zur Verfügung gestellt, erzählt er. Passend für diese allererste Briefkarten-Kollektion des sozial engagierten Vereins im weltweiten Lions-Club-Netzwerk wählte Petzold „Thyrower Landweg“, „Eis auf dem Siethener See“, „Neues Palais, Potsdam“ und „Schloss Charlottenhof, Potsdam“ aus.

Dieses Aquarell von Jochen Petzold zeigt den „Thyrower Landweg“. Quelle: Jutta Abromeit

„Genau die richtigen Motive“, befanden die Lions-Mitglieder. Sie wollten vor allem Geschäftsleuten nach den Worten von Broxtermann keine puren Weihnachts- oder Neujahrskarten anbieten, es sollten jahreszeitlich passende, aber neutrale Karten sein. Auch den Druckauftrag vergab der Lions Club in der Region – an die Firma Thiel im Industriepark. „Wir hatten für den Anfang 400 Karten je Motiv bestellt“, sagt der Vorsitzende. Doch das Neue Palais sei schon komplett verkauft, so dass nachbestellt werden musste.

Die ersten 400 Karten mit dem Motiv des „Neuen Palais“ in Potsdam“ waren schnell ausverkauft. Quelle: Jutta Abromeit

Beide Männer sagen beim Pressetermin am Freitagmorgen, dass sie mit der neuen Partnerschaft so zufrieden sind, dass hoffentlich weitere Aktionen folgten. Broxtermann kann sich vorstellen, dass es 2021 noch mehr jahreszeitlich passende Aquarelle von Jochen Petzold gibt. Und der würde sich freuen. „Das ist doch eine schöne Aufmerksamkeit für meine Bilder“, sagt er. Knapp 20 Bilder im Format 50 mal 70 Zentimeter malt er im Jahr. „Die Anregungen dafür finde ich beim Wandern oder wenn ich unterwegs bin“, erzählt er. Die mit dem Handy fotografierten Bilder überträgt er auf den heimischen PC, dort hat er inzwischen eine große Sammlung an Motiven.

Vom Erlös können Kinder Hochbeete bauen

Vom Erlös aus dem Grußkarten-Verkauf unterstützen die Mitglieder des Lions Clubs regionale Kindereinrichtungen. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Kindern Hochbeete zu bauen und diese zu bepflanzen“, erklärt Broxtermann. Gepflegt würden die Beeten dann von den Kindern unter Anleitung der Erzieher.

Bestellt werden können die Briefkarten mit Umschlag unter https://www.lions.de/web/lc-berliner-ring/kontakt, auf Wunsch werden sie auch zuzüglich Versandkosten per Post zugeschickt.

