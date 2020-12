Ludwigsfelde/Mahlow

Kaum ist Teltow-Fläming wieder im harten Lockdown, schon denken die ersten Engagierten daran, wie sie anderen in dieser Zeit helfen können: Der Ludwigsfelder Handballclub (LHC) beispielsweise hat seinen Lieferservice wieder aufgenommen, der älteren Menschen das Einkaufen abnimmt oder Botengänge erledigt. Schon im ersten Lockdown im Frühjahr hatten die Handballer diese Nachbarschaftshilfe angeboten – und so ganz weg war sie eigentlich nie.

„Wir haben etwa 20 Menschen die ganze Zeit betreut“, sagt der erste LHC-Vorsitzende Klaus Südermann. Zwischen den Handballern und den Senioren hätten sich inzwischen regelrechte Freundschaften entwickelt. „Da musste ja auch erst einmal eine Vertrauensbasis geschaffen werden – und jetzt wo sie da ist, ist das eine langfristige Beziehung“, sagt Südermann. Etwa 25 bis 30 Vereinsmitglieder und ihre Familien seien regelmäßig im Einsatz, um für die alten Menschen einzukaufen, zur Post oder zur Apotheke zu gehen.

Handballer pflegen auch das Zwischenmenschliche

Doch das ist längst nicht alles. Einen Plausch halten, nach dem Befinden fragen – das seien inzwischen 80 Prozent der Tätigkeit, so Südermann. „Der zwischenmenschliche Faktor ist riesig, da kommen wir auch schon in den Bereich Seelsorge.“ Die meisten Handballer seien selbst Familienmenschen und würden auch diesen Teil der Hilfe sehr sensibel machen.

Bis es so weit ist, müsse aber erst mal Vertrauen aufgebaut werden, schließlich gehe es auch um das Überlassen von Geld, sagt Südermann. Inzwischen hat der Handballclub da aber einen festen Ablauf: Wer sich wann mit den Hilfesuchenden in Kontakt setzt, ist genauso klar geregelt wie die Aufteilung der Einsatzgebiete und die Übergabe der Einkaufszettel. „Wir machen immer noch Vereinsarbeit, nur auf einem anderen Gebiet.“

Wer Hilfe braucht, kann sich beim LHC melden

Viele Senioren seien anfangs sehr aufgeregt, wenn sie das erste Mal einen Handballer vor der Tür stehen hätten, sagt Südermann. „Das sind ja nun auch keine kleinen Kerle – da guckt die Omi dann erst mal hoch und weiß gar nicht mehr, was sie sagen wollte.“ Doch auch dafür hat der Vereins-Chef längst einen Plan: Schon beim ersten Anruf mit den älteren Menschen empfiehlt er, einen Einkaufszettel vorzubereiten und das Geld passen zu übergeben.

Noch haben die engagierten Handballer freie Kapazitäten. Wer den Service der Ludwigsfelder Handballer in den kommenden Wochen wahrnehmen möchte, kann sich beim Verein unter der Telefonnummer (03378) 2046075 oder per E-Mail an vorstand@handball-ludwigsfelde.de melden.

Kinder basteln Geschenke für Senioren

Die Kinder der Schule am Waldblick in Mahlow haben für Senioren gebastelt. Quelle: Schule am Waldblick

Ebenfalls Senioren in der Corona-Krise eine Freude machen wollten die Kinder der Schule am Waldblick in Mahlow. Zwei Wochen lang haben die ersten bis sechsten Klassen zusammen mit ihren Lehrerinnen an kleinen Weihnachtsgeschenken für ältere Menschen gebastelt. Auch die Schülerfirma beteiligte sich, indem sie 55 Schulmaskottchen-Kekse herstellte und weihnachtlich verpackte. Das Projekt entstand zusammen mit der Alten- und Coronahilfe Teltow-Fläming.

Die Kinder der Schule am Waldblick in Mahlow haben für Senioren gebastelt. Quelle: Schule am Waldblick

In der vergangenen Woche überreichten vier Lehrerinnen die Geschenke der Initiatorin. Nicht nur sie war sichtlich gerührt, dass aus ihrer kleinen Idee etwas so Großes geworden war, sondern auch die Kinder und Lehrerinnen der Schule am Waldblick. Als Dank erhielt jedes Kind einen liebevoll bemalten Stein. „Bei dieser Aktion zeigte sich ganz deutlich der eigentliche Sinn von Weihnachten, nämlich anderen Menschen eine Freude zu bereiten“, sagten die Lehrerinnen Nicole Bock und Isabell Martini.

Von Udo Böhlefeld und Lisa Neugebauer