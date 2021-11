Ludwigsfelde

Ein Mann (44) soll laut einer Zeugin am Dienstagabend zwei Jugendliche in der Toni-Stemmler-Straße in Ludwigsfelde angesprochen haben, weil sie Feuerwerk gezündet hatten. Durch eine Bengalfackel zog er sich Verletzungen im Gesicht zu. Er kam ins Krankenhaus. Die Täter flüchteten mit Rädern in Richtung Potsdamer Straße. Wegen des Qualms wurden drei weitere Personen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Tatverdächtiger war kräftig, der andere schlank. Beide waren dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover und hatten einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift dabei. Hinweise unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline