Während viele Menschen gerade neuen Hobbys – wie Brot backen, Klavier spielen oder Französisch lernen – nachgehen, musste Janet Wojtyczka nicht groß überlegen, was sie mit der Zeit anfängt, die sie Corona-bedingt mehr zu Hause verbringt. Seit über 20 Jahren ist die 48-Jährige als Radiomoderatorin aktiv, zwei- bis dreimal in der Woche legt sie derzeit beim Online-Hobby-Radiosender „Balu’s Musikkiste“ auf. So wie an diesem Abend.

Bevor Wojtyczka auf Sendung geht, spricht sie sich kurz mit der Moderatorin vor ihr ab. Diese ist schon etwas nervös, weil Wojtyczka sich erst kurz vor Übergabe bei ihr gemeldet hat. Doch die 48-Jährige ist routiniert. „Aufgeregt bin ich eigentlich nicht mehr“, sagt sie. Die letzten Sekunden vor Sendungsbeginn zählt Wojtyczka leise im Kopf runter, beugt sich zum Mikrofon: „Einen wunderbaren guten Abend, willkommen bei Balu’s Musikkiste“, sagt sie dann. „Hier ist sie, eure Netty.“

Es geht beim Radiomachen auch um die Gemeinschaft

Janet Wojtyczka ist gebürtige Ludwigsfelderin. 2017 zog sie mit ihrem Lebensgefährten in das Haus in Genshagen, wo sie in einer Ecke im Wohnzimmer ihr kleines Sendestudio aufgebaut hat. Viel braucht sie nicht zum Radiomachen: Ein Laptop, ein Mikrofon, ein Headset – und schon kann Wojtyczka auf Sendung gehen. Ihr Lebensgefährte Tom Kober sitzt dann meistens auf dem Sofa im Wohnzimmer und hört seiner Netty zu. „Er passt immer auf, dass ich nichts Falsches sage“, scherzt Wojtyczka.

Janet Wojtyczkas macht seit 20 Jahren Musik und schreibt Songs. Quelle: Lisa Neugebauer

Häufig hat Kober einen Laptop neben sich stehen, über den er sich in den Chat von „Balu’s Musikkiste“ einklinkt. Hier treffen sich Moderatoren und Hörer, um über die Sendung – aber auch alles andere – zu sprechen. Und häufig wird auch „getanzt“. Das sagen Wojtyczka und Kober dazu, wenn sie und die Chat-Partner sich gegenseitig bewegte Bilder von tanzenden Figuren hin und her schicken. „Manchmal tanzen wir aber auch wirklich im Wohnzimmer“, sagt Kober.

Weg zur professionellen Moderatorin nie frei

Das Radiomachen sei für sie das „Highlight“ am Tag, sagt Wojtyczka. „Das hat mir immer Spaß gemacht und ich wollte das nie aufgeben.“ Drei Jahre lang hatte sie sogar einen eigenen Online-Radiosender zusammen mit Kober. Doch den mussten sie aufgeben, weil Wojtyczka krank wurde und die Gebühr für die GEMA nicht mehr aufbringen konnte, die jeder zahlen muss, der einen eigenen Sender betreibt.

Janet Wojtyczka schreibt selbst Gedichte und Lieder - eines davon handelt sogar von Genshagen. Quelle: Lisa Neugebauer

Es gab eine Zeit, da hatte sich Wojtyczka auch vorstellen können, eine professionelle Ausbildung beim Radio zu machen. Sie hatte sogar schon ein Praktikum in Aussicht, doch als alleinerziehende Mutter habe sie „immer ran“ gemusst. Und weil sie als gelernte Köchin auf dem Arbeitsmarkt gebraucht wurde, bekam sie für eine Radiokarriere keine Unterstützung vom Arbeitsamt. Inzwischen arbeitet sie in einem Hotel an der Rezeption, Radio ist immer nur ihr Hobby geblieben.

Wojtyczka schreibt eigene Lieder

Janet Wojtyczkas zweites großes Hobby ist das Dichten und Liederschreiben. Gern denkt sie an die Auftritte zurück, die sie bei Veranstaltungen in Ludwigsfelde – teils zusammen mit ihrem Bruder – hatte. Für Genshagen hat sie sogar ein eigenes Lied geschrieben und zum 15-jährigen Jubiläum des Dorfgemeinschaftsvereins ein Gedicht vorgetragen. „Die Live-Auftritte vermisse ich sehr“, sagt Wojtyczka. Sie und Kober seien außerdem – außerhalb von Corona – passionierte „Ludwigsfelder Festgänger“, genießen es, wenn sich dort alle Dorfbewohner treffen. „Das fehlt in dieser Zeit sehr“, sagt sie.

Das ist Janet Wojtyczkas Lied über Genshagen:

Das dichtete Janet Wojtyczka zum Jubiläum des Dorfgemeinschaftsvereins:

Immerhin: Im Sommer saß sie zusammen mit der Familie im Garten am Lagerfeuer und spielte Gitarre. „Da kamen plötzlich die Nachbarn an den Zaun und wünschten sich Lieder“, sagt Wojtyczka. „Da merkt man, dass die Dorfgemeinschaft ganz toll ist.“ Kurz vor Corona hatten sich Bekannte der 48-Jährigen in den Kopf gesetzt, einen Genshagener Kneipenchor zu gründen, den Wojtyczka leiten sollte. Der Plan besteht weiterhin, verrät sie. „Dann könnten wir auf Festen alle zusammen mal ein Lied grölen... oder singen.“

Von Lisa Neugebauer