Ja, irgendwie geht es auch um das Verkaufen von Trödel beim Flohmarkt in Mietgendorf am kommenden Sonntag, dem 6. September. Aber irgendwie auch nicht. „Es geht um das Zusammenkommen, die Konversation, das gemeinsame Erlebnis“, sagt Eddi Krüger. Er ist Mitglied im Heimatverein und organisiert die Veranstaltung zusammen mit dem Vorsitzenden Michael Humeniuk. Beide freuen sich, dass in Mietgendorf endlich wieder etwas stattfinden kann.

Wegen Corona wurde auch in diesem Ortsteil von Ludwigsfelde so gut wie alles abgesagt in den letzten Monaten. Spieleabende konnten die Organisatoren genauso wenig veranstalten wie das Tischtennis-Turnier oder die Kräuterwanderung – und auch das Adventsbasteln, das im Dezember noch anstehen würde, ist schon abgesagt. „Wir können nichts machen, was drinnen stattfindet“, erklärt Humeniuk. Durch die Corona-Abstandsregeln dürfen maximal 15 Personen in das Gemeindehaus. „Beim Spieleabend kommen ja schon allein 15 Kinder“, sagt Krüger. „Das geht dann leider nicht.“

Da die Einwohner ihre Stände für den Flohmarkt draußen – auf der Festwiese in Mietgendorf – aufbauen, seien die Abstandsregeln bei dieser Veranstaltung gut einzuhalten, sagt Humeniuk. Nur auf die Sitzgelegenheiten, die die Organisatoren in den letzten beiden Jahren angeboten hatten, müssen sie dieses Mal verzichten. „Es ist so, man muss sich der Situation anpassen“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Wir müssen ja auch an unsere 80-Plus-Einwohner denken.“

16 Verkaufsstände haben sich bereits zum Flohmarkt angemeldet – und die haben längst nicht nur Trödel dabei. In Mietgendorf ist es schon Tradition, dass die Einwohner auch selbst geerntetes Gemüse aus dem Garten und frische Eier anbieten. „Das kam in den letzten Jahren immer sehr gut an“, sagt Krüger.

Doch Fundstücke aus Kellern und Dachböden wollen die Einwohner von Mietgendorf natürlich auch anbieten. „Es ist immer wieder überraschend, was die Leute so in ihrem Haus finden“, sagt Krüger und Humeniuk ergänzt: „Vieles kommt erst zum Vorschein, wenn man seinen Dachboden mal wirklich danach durchsucht.“ So kamen in den letzten Jahren bereits alte Küchenwagen, restaurierte Mopeds und gut erhaltenes Werkzeug aus dem 19. Jahrhundert ans Licht.

Einwohner vermissen Geselligkeit

Weil so viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten, spüren die beiden Organisatoren, dass sich die Einwohner sehr auf den Flohmarkt freuen. „Die Leute sagen, dass sie vermissen die regelmäßigen Veranstaltungen, bei denen sie sich unterhalten können“, sagt Krüger. Gerade die Älteren, die viel Zuhause seien, wollen sie mit Aktionen wie dieser wieder stärker einbinden. Und darum stehe der gemeinschaftliche Aspekt auch im Vordergrund, sagt er. Aber ja – Trödel gibt es auch.

Der Flohmarkt in Mietgendorf findet am Sonntag, dem 6. September, von 9 bis 14 Uhr auf der Festwiese am Gemeindehaus statt.

Von Lisa Neugebauer