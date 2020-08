Viel Zeit hat die Stadt nicht, um den Bedarf an Grundschulplätzen gerecht zu werden. Im Schuljahr 2025/26 rechnet die Verwaltung mit einem Höhepunkt, was die Schülerzahlen angeht. Bis dahin müssen ausreichend Plätze zur Verfügung stehen. Erste Beschlüsse soll die kommende Stadtverordnetenversammlung fassen.

