Ludwigsfelde

Dass Scherben Glück bringen, soll künftig auch für den Fichtehof gelten: Am Donnerstag wurde beim Richtfest feierlich ein Glas zerschellt. Dieses Ritual, begleitet vom Richtspruch, läutete eine neue Phase der Bauarbeiten ein. Der Rohbau des neuen Wohnkomplexes neben der Ludwigsfelder Kristalltherme ist fertig.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde der Richtkranz gehisst. Geladen waren neben Bürgermeister Andreas Igel (SPD) und Ludwigsfelder Vertretern aus Wirtschaft und Wohnen auch die Planer und Bauarbeiter des Projekts. Es sei ein familiäres Richtfest, begrüßte Florian Lanz die Anwesenden. Der Geschäftsführer des Investors Laborgh betonte, dass das Familiäre auch daher komme, dass es für ihn bereits das zweite Projekt in Ludwigsfelde sei.

Bauprojekt in Erich-Weinert-Straße geplant

Das in Berlin ansässige Unternehmen hatte bereits den Wohn- und Geschäftskomplex in der Potsdamer Straße gebaut. „Hier in Ludwigsfelde macht es wirklich Spaß“, so Lanz. Beispielsweise in Berlin seien die Dinge deutlich komplizierter. Und er sprach bereits vom dritten Projekt in Ludwigsfelde: Wie berichtet, möchte Laborgh in der Erich-Weinert-Straße ein 8-geschossiges Wohnhaus errichten. Dort soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen, das sich etwa durch barrierefreie Wohnungen auszeichnet.

Richtfest am Wohnkomplex Fichtehof: Neben der Ludwigsfelder Kristalltherme entstehen 72 Wohnungen. Quelle: Johanna Apel

Nun ist aber erst einmal der Fichtehof dran: Auf dem Gelände des ehemaligen Mercedes-Schulungszentrums entstehen in der Fichtestraße 72 Mietwohnungen. Dafür wurde sowohl das noch bestehende Daimler-Gebäude umgebaut, als auch ein Neubau errichtet.

Laborgh erwarb Ludwigsfelder Grundstück

Ursprünglich hatte die Ludwigsfelder Stadtpolitik das Grundstück erwerben wollen. Nach einem Beschluss der Stadtverordneten konnte sich die Stadt mit ihrem Gebot allerdings nicht durchsetzen und das Grundstück ging in private Hände.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeister Igel lobte beim Richtfest nun die gute Zusammenarbeit mit Laborgh. Mit diesem Projekt könnten die Lücken in Ludwigsfelde sinnhaft gefüllt werden, so Igel. Und er verwies darauf, dass Laborgh der Stadt das ehemalige Puro-Vita-Gebäude in der Erich-Weinert-Straße derzeit zur Verfügung stelle. Dort wurde der Treffpunkt Ludwig für Geflüchtete hochgezogen.

Fichtehof in Ludwigsfelde soll bis Anfang 2023 fertig sein

Die Arbeiten am Fichtehof sollen bis Anfang 2023 fertiggestellt sein, sagte Florian Lanz der MAZ. Das Projekt sei zügig vorangeschritten, so der Laborgh-Geschäftsführer zuvor. Gerade in diesen Zeiten, in denen viele Bauherren mit Lieferengpässen und Materialknappheit zu tun haben, sei er dafür umso dankbarer.

Die Ein- bis Vierzimmerwohnungen entstehen auf insgesamt 6600 Quadratmetern. Nach der Ludwigsfelder Stellplatzregelung müssen entsprechende Parkplätze geschaffen werden – 50 insgesamt, zwei davon behindertengerecht. Hinzu kommen 64 Fahrradstellplätze. In direkter Nachbarschaft soll künftig ebenfalls gebaut werden: Dort ist geplant, dass der Feuerwehr-Standort wächst.

Von Johanna Apel