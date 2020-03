Ludwigsfelde

Nachdem der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg veranlasst hat, die alte, verschlissene Fahrbahn der B 101 von Berlin in Fahrtrichtung Luckenwalde zu sanieren, soll nun auch die Strecke in Richtung Berlin von der Anschlussstelle Parkallee bei Hornbach bis circa 500 Meter vor der Anschlussstelle GVZ Märkische Allee saniert werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Dafür wird vom 9. März bis 14. März die Zufahrt der L 40 aus Potsdam auf die B 101 in Richtung Berlin gesperrt und umgeleitet. Ab 12. März bis voraussichtlich 24. März wird zudem die Parkallee und deren Anschlussstellen gesperrt. Die Umleitung wird über die Anschlussstelle bei Hornbach über den Schwarzen Weg geführt. Durch die Bauarbeiten kommt es zu Behinderungen beim Zulieferverkehr. Alle Umleitungen werden ausgeschildert.

Von MAZonline