Da hat sich die Theater-AG des Marie-Curie-Gymnasiums ganz schön was vorgenommen: Mit ihrem neuen Stück „Zuhause“, für das sie gerade einmal drei Wochen proben konnten, wollen die zehn Schüler am Sonntag, dem 30. August, die Gäste des Kultursommers in Ludwigsfelde begeistern. Das Open-Air-Theater bildet den Abschluss der Veranstaltungsreihe, die sich das Klubhaus-Team rund um Kultur-Sachgebietsleiterin Nadja Hocke recht spontan überlegt hatte.

AG-Leiterin ist sicher: Am Sonntag wird alles klappen

Die Anfrage, ob die Theater-AG auftreten möchte, erreichte AG-Leiterin Dörthe Dräger kurzfristig in den Sommerferien. Sie habe sich dann daran gesetzt, ein Stück zu schreiben, das sich in nur wenigen Wochen einüben lässt, erzählt sie. Denn vom Schulbeginn bis zur Aufführung hatten die Jugendlichen der AG nur etwa sechs gemeinsame Proben.

Bei der Vorletzten am Dienstagnachmittag wirkt daher auch alles noch etwas improvisiert: Die Schüler proben noch ohne Kostüme und Requisiten, müssen sich an Tischen vorbeidrängeln, die auf der Bühne stehen, aber nicht zum Stück gehören, und einige lesen den Text noch von Zetteln ab. „Ich kenne das schon – es gibt einen Punkt an dem denkt man: ,Das kann doch nicht klappen’. Das ist bei jedem Stück so“, sagt Dräger. „Doch am Ende geht es immer.“

„Das war alles sehr spontan“

Das Stück besteht aus mehreren kleinen Szenen. In einer von ihnen streitet sich eine Frau (gespielt von Nele Marie Seehaus (16), hier links im Bild) mit ihrem KI-Assistenten "Alexa" (gespielt von Charlene Gross (16), r.). Quelle: Lisa Neugebauer

Trotzdem sind die Schüler der AG dieses Mal besonders aufgeregt. „Man hat schon etwas mehr Angst zu versagen, als sonst“, sagt die 16-Jährige Nele Marie Seehaus. „Irgendwie fehlt sie Sicherheit, das am Sonntag wirklich alles da ist.“ Zusammen mit Kollegin Charlene Gross spielt sie eine Szene, in der eine Frau sich mit ihrer „Alexa“ unterhält – der Assistenz-Technik, die durch künstliche Intelligenz gesteuert wird. Die 16-Jährige Gross, die das Gerät spielt, hatte keine Schwierigkeiten, in so kurzer Zeit den Text zu lernen. „Da ich nur meine Fakten und Zahlen abspule, war es so, als würde ich ein Gedicht lernen“, sagt sie.

Philipp Sange (16, links) spielt in einer der Szenen einen verwirrten Ehemann, dessen Frau (gespielt von Jette Lehmann, 15, rechts) elf Jahre verschwunden war und nun wieder aufgetaucht ist. Quelle: Lisa Neugebauer

Etwas schwieriger hatten es da schon Jette Lehmann und Philipp Sange, die zusammen eine Szene spielen, bei der sie Emotionen zeigen und aufeinander reagieren müssen. Darin kommt eine Frau von einem Treffen mit ihren Freundinnen zurück nach Hause – allerdings elf Jahre später, wie ihr Mann ihr verzweifelt klar zu machen versucht. Sie aber scheint das wenig zu stören. „Die Szene ist lustig, weil sie so absurd ist“, sagt die 15-jährige Lehmann, die die Ehefrau spielt. Für den 16-jährigen Sange war die Probe am Dienstagnachmittag erst die zweite mit der ganzen Gruppe. „Das war alles sehr spontan“, sagt er.

Musik wird von Schülerinnen live gespielt

Die ersten Durchgänge auf der Bühne verlaufen dann – trotz der fehlenden Details – nahezu reibungslos. Zu sehen bekommen die Zuschauer im Klubhaus-Hof am Sonntag, 30. August, ab 19 Uhr neun Szenen, die nur der Ort vereint: Zuhause. Sie zeigen verschiedene Geschichten – mal ernst, mal lustig. Verbunden werden sie durch Musik, die von zwei Schülerinnen live gespielt wird. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Die Theater-Ag des Marie-Curie-Gymnasiums in Ludwigsfelde beschließt am Sonntag, 30. August, die Veranstaltungsreihe im Hof des Klubhauses. Ihr Stück heißt „Zuhause" – angeregt von der Corona-Lockdown-Zeit – und besteht aus neun einzelnen Szenen.

Von Lisa Neugebauer