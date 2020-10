Wo es in Ludwigsfelde für Senioren und Menschen mit Behinderung noch Verbesserungsbedarf gibt, erörterten Einwohner und Bürgermeister Andreas Igel (SPD) beim Seniorenstammtisch in Ludwigsfelde. Auch in den Ortsteilen Ahrensdorf und Groß Schulzendorf gibt es Verbesserungswünsche.