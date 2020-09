Siethen

Maurermeister Matthias Ruge zögert. Würde er sich heute, 30 Jahre nach seiner Firmengründung, noch einmal für die Selbstständigkeit entscheiden? „Es hat einige Momente in meinem Berufsleben gegeben, in denen ich dachte: ,Verflucht und zugenäht, warum hast du das gemacht?“, sagt der 57-Jährige. Gerade in den ersten Jahren habe er „schmerzhaftes Lehrgeld“ zahlen müssen. „Aber es gab einen Punkt, da ging es nicht mehr zurück“, sagt er.

Ruge hat Neunzigerjahre in keiner guten Erinnerung

Mit 27 Jahren gründete Ruge sein Bauunternehmen. Zuvor hatte der Siethener seine Ausbildung in Potsdam gemacht, dann seinen Armeedienst geleistet und war zur Arbeit auf dem damaligen Volksgut nach Siethen zurückgekehrt. Etwa sechs Jahre – bis 1990 – war er dort beschäftigt, lernte auch seine Frau dort kennen. Als abzusehen war, dass das Volksgut die Wende nicht überstehen würde, gründete Ruge am 10. September 1990 seine eigene Firma.

Auf die ersten Jahre blickt er im Nachhinein skeptisch zurück. „Anfang der Neunziger hatte ich noch das Gefühl, dass ich jeden Auftrag annehmen muss“, sagt er. In dieser Zeit seien viele Betrüger unterwegs gewesen. „Die schon vorher wussten, dass sie die Kosten für das Haus nicht zahlen können“, erzählt Ruge. Einigen sei auch er aufgesessen. „Es gab viele, die einfach mal richtig die Sau rauslassen wollten.“ Doch trotz der schlechten Erfahrungen musste er weitermachen, hatte schließlich Kredite aufgenommen, Mitarbeiter eingestellt. „Ich konnte gar nicht zurück“, sagt er. „Man hangelt sich dann irgendwie immer weiter.“

Auszubildende werden schlechter

Und das Geschäft fing irgendwann an, gut zu laufen: Ruge begann mit etwa sechs Mitarbeitern – inklusive seiner Frau, die wenige Jahre nach Firmengründung die Büroarbeit übernahm – und etwa zehn Jahre später wuchs das Bauunternehmen auf knapp 15 Angestellte an. Ab da hatte Ruge keine Zeit mehr, selbst mit auf die Baustellen zu fahren, war mit der Koordination im Büro beschäftigt.

Die Firma bildete in diesen Jahren auch Lehrlinge aus, doch Ruge habe feststellen müssen, dass viele von ihnen „so gar nicht geeignet“ waren. „Nach der Wende wurde allen vermittelt: Wenn man nichts studiert hat, ist das nichts“, sagt er. Maurer oder auch Landwirt habe niemand mehr werden wollen. Zudem sei die Situation in und um Ludwigsfelde anders als beispielsweise im Erzgebirge, erklärt der 57-Jährige: „Auszubildende haben hier viele Alternativen – durch die Firmen hier gibt es viel Arbeit.“ In der Konsequenz entschied sich Ruge Mitte der Zweitausender dazu, seine Mitarbeiter „auszusieben“.

„Arbeit gibt es genug“

Er verkleinerte die Firma stark – jetzt sind sie noch zu viert. „Ich gehe wieder komplett auf die Baustellen mit“, sagt er. „Am liebsten ist mir die Arbeit, wenn ich direkt mit dem Kunden zu tun habe und nicht über einen Dritten.“ Darum sei sein Unternehmen auch nur in der näheren Umgebung aktiv. „Arbeit gibt es genug“, sagt Ruge.

Dass er schon seit 30 Jahren unter anderem Häuser, Mauern und Gartenschuppen in und um Ludwigsfelde baut, wird dem Maurer fast jeden Tag bewusst. „Wenn ich unterwegs bin, denke ich schon ab und zu: Hier hab ich das gemacht und hier das“, sagt Ruge. Und auch die Kunden erinnern sich an ihn: „Letztens rief eine Frau aus Kleinmachnow an, die fragte, ob ich was für sie machen kann. Sie sagte, das hätte ich vor paar Jahren schon mal“, erzählt der Maurer. „,Vor paar Jahren’ – das war vor 27 Jahren.“

Seiner Kunden bleiben ihm treu. „Viele schätzen, dass wir nicht nur für große Projekte kommen“, sagt Ruge. „Wir kommen für 50 Euro, wir kommen auch für mehr.“ Ein kurioses Projekt, an das sich der Bauunternehmer immer noch erinnert, verschlug ihn nach Mahlow. Schweinchenrosa – das wünschte sich der Kunde als Putz für sein Haus. „Ich dachte erst: Das geht gar nicht. Aber als es dann dran war, war es gut“, erzählt Ruge.

Gelernt, gelassener zu sein

Mit den Jahren habe der Maurer lernen müssen, Aufträge auch mal abzulehnen. Jetzt sei er ruhiger, mache nicht mehr alles, habe sich Wochenendarbeit „abgewöhnt“. Aber: „Ich kann schlecht ,nein’ sagen“, gibt Ruge zu. Das hat auch damit zu tun, dass er seinen Job immer noch gern macht. Selbst am Wochenende verwirklicht er Projekte bei sich im Garten oder auf den Grundstücken seiner Töchter. „Es ist schon ein schönes Gefühl, wenn etwas fertig ist“, sagt er.

Würde er sich also wieder für die Selbstständigkeit entscheiden? „Die letzten zehn, 15 Jahre waren wirklich gut“, sagt Ruge. Er hat sich einen Stamm an Kunden erarbeitet, macht keine Werbung, alles läuft über Empfehlungen. Neulich habe er die Aufträge der letzten 30 Jahre durchgeblättert, erzählt er. „Das war schon schön zu sehen, was man alles geschafft hat.“ Trotz des schwierigen Starts habe immer alles irgendwie geklappt. Also ja: Er würde es vermutlich wieder so machen.

Matthias Ruge engagierte sich auch in der Politik Neben der Firma engagierte sich Matthias Ruge viele Jahre politisch und gesellschaftlich. Fast 30 Jahre war er in der Feuerwehr, bis er Stadtverordneter wurde. Mehr als zehn Jahre übte er das Amt aus – parteilos für die SPD. Erst im vergangenen Jahr stellte er sich aus Zeitgründen nicht mehr zur Wahl. Fünf Jahre lang war Ruge zudem Ortsbeirat. Er hat zwei erwachsene Töchter und drei Enkel.

Von Lisa Neugebauer