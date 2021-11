Ludwigsfelde

„Abstand halten und 3G reicht euch da hinten wohl noch nicht?“ Die Frage der Busfahrerin auf der Linie von Ludwigsfelde nach Luckenwalde ist gerichtet an die zahlreichen Schülerinnen und Schüler im hinteren Teil des Busses und lässt am ersten Tag der ab Mittwoch gültigen 3-G-Regeln in Bus und Bahnen keinen Zweifel, dass bei der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) aufs Einhalten der Regeln geachtet wird.

Schon am Morgen habe sie stichprobenartige Kontrollen erlebt, versicherte die Busfahrerin gleich beim Einstieg in den Bus. Auch die Ansagen der Deutschen Bahn im Regionalverkehr verweisen auf mögliche Kontrollen. „Ab heute gilt: Sie müssen geimpft, genesen oder mit einem aktuellen Test ausgestattet sein, wenn Sie mit den Zügen der Deutschen Bahn fahren“, ertönt die Ansage des Zugbegleiters. Eine junge Frau, die nachmittags aus einem grün-gelben Odeg-Regio steigt, sagt dagegen: „Mich hat heute niemand kontrolliert, nicht mal die Fahrkarten.“

Körpernahe Dienstleistungen

Hilmi Korkmaz vom Friseursalon Haarmex an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde eilt beim Eintreten einer Kundin sogleich zur Tür. Sie weiß von den aktuell geltenden Regeln und hält ihm ihren Impfausweis demonstrativ entgegen. „Das ist zwar mein erster Termin heute in der Stadt, aber natürlich habe ich gehört, dass ich mir nur gegen Nachweis die Haare machen lassen kann“, sagt sie. Eine Impfbescheinigung oder einen Nachweis, dass sie getestet ist, hatte ihr Korkmaz bei der telefonischen Terminvereinbarung gesagt, müsse sie mitbringen.

Testcenter an der Kristall-Sauna-Therme Ludwigsfelde Fichtestraße Quelle: Jutta Abromeit

Dort wie auch im Sonnenstudio Clever Sun schräg gegenüber sind die Hinweise auf 2G neben der Eingangstüre nicht zu übersehen. Während Korkmaz schon Kunden abweisen musste, rufen bei Clever Sun verunsicherte Kunden an, fragen, was mit ihrer Mitgliedschaft ist und ob sie die vorübergehend ruhen lassen können.

So setzen Arbeitgeber 3G um

Im Haus der kleinen Preise, dem Ludwigsfelder Sozialkaufhaus des Vereins Solbra, ist der Empfang freundlich, aber bestimmt. Gleich an der Eingangstür wird die Einhaltung der aktuellen Verordnung geprüft. Neben der Maskenpflicht zählt auch dort, dass Gesetze eingehalten werden. „Bisher hat es dabei keine Schwierigkeiten gegeben“, berichtet Vereinsvorsitzender Henri Vogel. Mitarbeiter müssen, soweit ungeimpft oder genesen, täglich mit einem Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, zur Arbeit kommen.

Bei Rolls Royce in Dahlewitz wurden mit Start Mittwoch die elektronischen Zugänge abgeschaltet. „Wir haben jetzt menschliche Zugangskontrollen, an denen jeder Beschäftigte seinen Status nachweisen muss“, sagt Stefan Wriege, er ist für die Öffentlichkeitsarbeit in dem Werk des Weltkonzerns zuständig. Wer ungeimpft und ungetestet zur Arbeit kommt, der wird in Dahlewitz abgewiesen. „Das kann im Einzelfall auch Gehaltsverzicht zur Folge haben“, so der Firmensprecher. Und informiert: Voraussichtlich in der nächsten Woche soll eine Testmöglichkeit auf dem Firmengelände in Betrieb genommen werden.

Eine Daimler-Sprecherin in Stuttgart antwortet der MAZ: „Wir halten uns selbstverständlich an die Vorgaben der Bundesregierung, der jeweiligen Landesregierungen und Behörden. Ab dem 24. November gelten bei Daimler an allen Standorten in Deutschland – auch in Ludwigsfelde - die Regelungen zu 3G – geimpft, genesen oder getestet - am Arbeitsplatz. Außerdem erklärt sie, Beschäftigte, die nicht oder nicht vollständig geimpft oder nicht genesen sind und in den Betrieb zur Arbeit kommen müssen, „haben ab dem 24. November einen täglichen Testnachweis zu erbringen“.

Die Test-Ergebnisse seien vom Unternehmen täglich zu dokumentieren, so die Daimler-Frau gegenüber der MAZ. Und sie ergänzt: „In den ersten zwei Wochen bietet Daimler übergangsweise für Ungeimpfte tägliche Schnelltests unter Aufsicht an.“ Zudem biete Daimler erneut Impfungen für ungeimpfte Beschäftigte an; wer eine Erstimpfung in Anspruch nimmt, bekomme Schnelltests unter Aufsicht bis zum vollständigen Impfschutz kostenlos vom Unternehmen, „und ab Januar bietet Daimler den Beschäftigten Booster-Impfungen an“, so die Sprecherin.

Einschränkungen bei Sportvereinen

Zu weitgehenden Einschränkungen führen die neuen Regeln auch bei den Freizeit-Sportvereinen. So sind Training und Wettkämpfe bei Fichte Baruth in den Sportarten Gymnastik und Kegeln vorläufig ausgesetzt, im Tischtennis wurden Doppel-Wettbewerbe abgesagt. Beim Ludwigsfelder FC machen sich nicht nur die schärferen Vorschriften bemerkbar. Phillipp Karaschewitz berichtete der MAZ am Telefon allein von sieben Impfdurchbrüchen bei der ersten Mannschaft des Fußball-Oberligisten.

Seit dem heutigen Mittwoch gelten in Brandenburg die neuen Corona-Regeln – auch in den Bussen von TF. Quelle: Jutta Abromeit

VTF-Geschäftsführer Volker Fleischer sagt der MAZ: „Diese Kontrollen können unsere Busfahrer nicht auch noch leisten, deshalb haben wir das Luckenwalder Unternehmen Wach und Schutz, die für uns schon Fahrkarten kontrollieren, damit beauftragt, stichprobenartig zu kontrollieren.“ Wie viel das koste, wisse er noch nicht, sagt aber: „die Kontrollkosten werden sich deutlich erhöhen wenn nicht sogar verdoppeln.“

Von Jutta Abromeit und Udo Böhlefeld