Ludwigsfelde

Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde stellten am Dienstagnachmittag einen Lebensmitteldieb. Laut Polizei war er wegen mehrerer offener Geldbeträge zur Festnahme ausgeschrieben.

Der Mann wurde daher festgenommen. Nachdem die Geldbeträge beglichen waren, konnten die Haftbefehle aufgehoben werden.

Blankenfelde: Einbrecher nehmen Schmuck an sich

Unbekannte Täter hebelten am Dienstagabend die Eingangstür eines Einfamilienhauses in Blankenfelde auf. Sie durchsuchten alle Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Kriminalbeamte sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen zu einem Einbruchsdiebstahl auf.

Ludwigsfelde: Beide Kennzeichen von Toyota abgeschraubt

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Dienstag beide amtliche Kennzeichentafeln von einem Toyota, der im Fuchsweg in Ludwigsfelde stand. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. Die Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Dabendorf: Mann hinterm Steuer hatte 1,44 Promille intus

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag einen Chevrolet-Fahrer an der B 96 in Dabendorf. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein war er los. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkohol.

Von MAZonline