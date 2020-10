Ludwigsfelde/Trebbin

Im Alter von 68 Jahren starb Lesley Konietzky, der in Trebbin lebende Entertainer, DJ und ehemalige Klubhausleiter von Ludwigsfelde. Das teilt sein Freund und Weggefährte Jörg Hinz mit.

Lesley Konietzky war Technologe in der Metallindustrie und arbeitete im Autowerk Ludwigsfelde im Büro für Neurerwesen, bevor seine mehr als vier Jahrzehnte währende Karriere als Entertainer und Discjockey begann. 1973 im Jugendklub „Aurora“ an der Neckarstraße in Ludwigsfelde startete der bekennende Einzelgänger mit einem Tonband ZK 120 und einem selbst gebauten Mischpult – einer Aluminiumplatte, die vier Regler hatte. So begann er, für andere Musik abzuspielen. Schon damals hieß er Lesley Konietzky. Diesen Namen hatten ihm seine Eltern gegeben, es war kein Künstlername, wie oft vermutet wurde.

Lesley Konietzky 2003 in seinem Element –Musik spielen und Gäste unterhalten. Quelle: Klaus Schlage

Im Gegensatz zu seinem Freund Jörg Hinz, dem zweiten Ludwigsfelder, der seit Jahrzehnten von Discomusik und Entertainment lebt, war Konietzky der brave, ordentliche Typ. Beide kannten sich seit ihrer Buddelkasten-Zeit. Doch an Ideen mangelte es auch dem ordentlichen Typen keineswegs. Hinz und Konietzky waren die Erfinder der „Mitternachtsparty“ im ehemaligen Bezirk Potsdam, einer „Disko für Mama und Papa, mit der wir ab 1979 der Renner waren“, wie Konietzky in einem MAZ-Gespräch 2004 erzählte.

Konietzky holte die Stars nach Lu

Mit solchen Veranstaltungen gewann der zurückhaltende Mann stets Gäste, oft im Klubhaus von Ludwigsfelde. In keinem anderen Gebäude brachte er so viele Stunden zu – anfangs als Veranstaltungsleiter, später fünf Jahre als Chef, bis das Haus ab 1991 nicht mehr zum Autowerk, sondern zur Stadtverwaltung gehörte. Schon zu DDR-Zeiten holte Lesley Konietzky Idole und Stars wie Andy Borg, die Erste Allgemeine Verunsicherung, Helga Hahnemann, City, die Puhdys, G.G. Anderson und viele andere nach Ludwigsfelde. Und er war – wieder mit Jörg Hinz – im März 1989 zur letzten Gewerkschaftsfahrt des DDR-Traumschiffes „ Arkona“ an Bord. Konietzky spielte die Barmusik, Hinz führte durchs Programm.

Nach dem Mauerfall, „als alle glaubten, es muss alles aus dem Westen kommen“, wie er damals sagte, ging Konietzky in den Westen, legte Musik auf für Veranstaltungen bei Wüstenrot, bei der Stiftung Warentest oder für Kleingärtner am Flugplatz Tegel. Er unterhielt auf Rügen auch gern mal 150 Hotelgäste bei ihrer Silvesterfeier. Und er sprühte weiter vor Ideen: Mehrmals luden er und Wolfhard Helbing 2003 unentdeckte Talente zum Vorspielen ein, zum Casting für „Freitagnacht Ludwigsfelde live“, Disko-Veranstaltungen im Saal des Klubhauses.

„Wir waren das perfekte Duo“

Seinen Requisitenkoffer hatte Lesley Konietzky zu Familienfeiern, Firmenjubiläen oder Megafeten immer dabei. War die Stimmung danach, dann holte er das älteste Stück hervor: die Perücke mit den langen Haaren. Er drehte die Reglerknöpfe und mimte die Großen der Branche, wenn etwa Udo Jürgens’ „17 Jahr, blondes Haar” erklang. Belegt ist, dass sich DJ Konietzky während einer Familienfeier den Arm brach, kurz ins Krankenhaus ging zum Eingipsen und weiter bis morgens früh Partygäste unterhielt. Die mussten ihm dann nur helfen, die Ausrüstung ins Auto zu laden.

Nun kann es solche Geschichten nicht mehr geben. Jörg Hinz, der heute auf Rügen lebt, ist froh, seinen engen Freund aus Kinder- und Party-Tagen noch kurz vor dem Tod am 10. Oktober in Trebbin besucht zu haben: „Unser gemeinsames Hobby war die Schnittstelle unserer Freundschaft.“ Hinz erinnert sich an die „Ludwigsfelder Mitternachtsdiskothek“, für die sie das Konzept entwickelt hatten. „Da konnten wir unsere manchmal verrückten Ideen ausleben. Wir taten es jeder auf seine Weise. Wir waren das perfekte Duo.“

Dienstreise auf der „ Arkona “ war nicht sein Ding

Die gemeinsame „Dienstreise“ auf der „ Arkona“ erlebten sie ganz unterschiedlich. „Das war nicht sein Ding“, sagt Hinz. „Er liebte es, Gesellschaften in seiner Region zu unterhalten, ich war gern auf den Weltmeeren unterwegs.“ Beider Kontakt riss nie ab. Beim Ludwigsfelder „Kaffeeklatsch“ konnten „wir in unserem Wohnzimmer die alten Zeiten aufleben lassen“, erzählt Jörg Hinz; „wir funktionierten, als wären die Jahre nicht vergangen.“ Im Herbst 2019 trafen sich die beiden Männer der Unterhaltungsbranche wieder an vertrauter Stätte – zum Jubiläum 60 Jahre Klubhaus. Dass Konietzky dieses Haus mal leitete, habe ihm immer Respekt abgerungen, so Hinz.

Im Frühjahr sagte der Freund aus Trebbin ihm, es stehe nicht gut um seine Gesundheit. „Nun konnte ich rechtzeitig noch einmal bei ihm sein“, erzählt Hinz und meint: „Das Abschiednehmen schloss den Kreis unserer Freundschaft. In meinen Erinnerungen haben die vielen gemeinsamen Erlebnisse immer einen Platz.“

Von Jutta Abromeit