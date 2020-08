Ludwigsfelde

Obwohl das bundesweit bekannte IWL-Rollertreffen, das für kommendes Wochenende geplant war, coronabedingt abgesagt werden musste, sind derzeit trotzdem etliche Rollerfreunde auf den Straßen unterwegs. Denn wer bei der mehrtägigen, alle zwei Jahre im August stattfindenden Veranstaltung dabei sein will, muss sich rechtzeitig um Übernachtungsmöglichkeiten kümmern, die viele nun trotzdem wahrnehmen.

Rollerfans fahren nach Potsdam und in den Spreewald

So erging es auch einer Truppe, deren Mitglieder extra unter anderem aus Halle, Magdeburg, Hannover und von der Ostsee angereist waren. Vom Anglerheim an den Ahrensdorfer Kiesgruben unternahmen die 13 Rollerfans am Freitag eine Fahrt nach Potsdam. „Leider hatte ein Roller eine Panne“, sagt Organisator Willi Wurst. Daher kamen nur 11 Roller vor dem Museum in Ludwigsfelde an.

„Morgen wollen wir dann eine zweite Tour in den Spreewald machen“, sagt Wurst. Er freut sich, dass die Ausfahrten „trotz 1,50-Meter-Abstand“ stattfinden können. „Für Rollerfreunde ist ja sonst alles in die Hose gefallen“, sagt er. Traditionell schließt die Truppe ihren Tag mit einem selbst gemachten thüringischen Mutzbraten ab – einem gegrillten Stück Schweinekamm.

Von lin