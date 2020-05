Ludwigsfelde

Zwei Firmen wurden am Wochenende Opfer von Dieben. Insgesamt hebelten die Täter von drei Baucontainern in der Parkallee die Vorhängeschlösser auf. Aus einem Container entwendeten sie diverses Werkzeug. Es entstand insgesamt ein Diebstahl- und Sachschaden in Höhe von 1100 Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Anzeige

Von MAZonline