Ludwigsfelde

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Ludwigsfelde in der Brandenburgischen Straße. Ein auf einem Parkplatz stehender Pkw Chevrolet wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Er hatte den Chevrolet so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit ist. Der Schaden geht in die Tausende. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige zur Unfallflucht auf.

Schönefeld: Kupferkabel aus Gewerbebetrieb entwendet

In der Nacht zum Mittwoch durchschnitten im Ortsteil Schönefeld unbekannte Täter den Zaun einer gewerblichen Einrichtung. Vom Gelände entwendeten die Diebe Kupferkabel in größerer Menge. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Kripo sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zu einem besonders schweren Diebstahl auf.

Zigarettendiebe hebelten Terrassentür in Blankenfelde auf

Am Mittwochabend hebelten Unbekannte die Terrassentür von einem Einfamilienhaus in Blankenfelde auf. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurden aus dem Haus mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zu einem Einbruchsdiebstahl auf.

Von MAZonline