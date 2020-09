Ludwigsfelde

So viel Geduld wie Claus Götze haben nicht alle, die Sondermüll entsorgen wollen. Der Nächst Neuendorfer wollte Asbest-Platten loswerden; mehrfach und lange hatte er telefonisch versucht, sowohl den Recyclinghof in Ludwigsfelde oder den Südbrandenburgischen Abfallzweckverband (SBAZV) direkt zu erreichen – vergeblich. Letztlich fuhr Götze in den Preußenpark nach Ludwigsfelde und bekam dort erklärt, wie er einen solch gefährlichen Stoff wie das Krebs erregende Asbest vorschriftsmäßig verpackt los wird.

So sehen die Big Bags für Asbest haltigen Sondermüll aus. Quelle: Jutta Abromeit

Anzeige

Wegen der Gefahr für Mensch und Umwelt gibt es vor allem für dieses Material, von dem sich die gefährlichen Fasern schon bei geringer Bewegung lösen können, große verstärkte Plastesäcke. Solche Big Bags, so der Fachausdruck, müssen Kunden kaufen, ihre Asbest-Stücke zu Hause einwickeln und zum Recyclinghof bringen. „Wegen der Fasern, die sich auch schon beim Verpacken lösen können, kann das nicht gleich hier passieren. Dabei wären andere Kunden oder unsere Mitarbeiter gefährdet“, erklärt Hans-Joachim Peters, technischer Abteilungsleiter beim SBAZV. Und sein Kollege, Abfallberater Lars Winter, rät deshalb, auch beim Verpacken auf dem eigenen Grundstück mindestens einen Mundschutz zu tragen.

Weitere MAZ+ Artikel

Die beiden Fachmänner des Abfallentsorgers stehen an einem ganzen Container voller weißer Big Bags. Sicher verpackt liegen darin alte Wellasbest-Platten von Lauben- und Bungalow-Dächern, Wandverkleidungen oder Zementasbest-Abfälle beziehungsweise Bruchstücke davon. Peters erklärt: „Sowas durfte ja international überhaupt nur bis 1984 verbaut werden.“ Danach habe es keinen Zweifel mehr an der Gefährlichkeit des Krebserregers gegeben und es wurde mit anderen Materialien gebaut. „Seit Mitte der 1990er Jahre waren die Verpackungsvorgaben für Asbest deshalb deutlich beschränkt worden“, sagt er. Dazu gehöre, dass auch jeder fertig beladene Container noch einmal separat verschlossen wird.

Drei Kategorien Dachpappe

Und was ist mit der weit verbreiteten Dachpappe aus Teer, Split und Asbest? „Die nehmen wir auch an. Aber wegen des enorm hohen Aufwandes kostet es inzwischen pro Tonne 769 Euro, sie zu entsorgen“, so Winter. Dachpappe ohne Asbest komme in Sonderverbrennungsanlagen. „ Dachpappe mit Asbest kommt auf spezielle Deponien, und Asbest-Dachpappe darf bundesweit nur in Unter-Tage-Deponien entsorgt und gelagert werden.“ Um genau festzustellen, in welche Kategorie eine Container-Ladung mit Dachpappe gehört, komme jedes Mal ein externer Gutachter. „Der analysiert die Ladung, und erst dann mit diesem Ergebnis darf sie unser Gelände verlassen.“ In heutiger Dachpappe, ergänzt Hans-Joachim Peters, gebe es definitiv kein Asbest mehr.

Noch immer findet die Umweltstreife Teltow-Fläming viel zu oft in Wald und Flur illegal entsorgten Müll, oft sogar Sondermüll. Dieses unnötig aufwendige Entsorgen ist mit hohen Kosten verbunden. Weil der Abfallzweckverband ein kommunales Unternehmen ist, in dem die beiden Landkreise Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald Mitglieder sind, geht illegales Entsorgen letztlich zu Lasten des Steuerzahlers und es birgt die Gefahr der Gebühren-Erhöhung für alle.

Markus Mohn vom Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg bringt an dieser Asbestplatten-Ladung mitten im Genshagener Forst einen Leuchtzettel an mit der Bitte um Hinweise gegen solchen Umweltfrevel Quelle: Jutta Abromeit

„Vor diesem Hintergrund“, erklärt Hans-Joachim Peters, freue er sich über die Geduld von Claus Götze und erklärt: „In den zurückliegenden Monaten war es wegen der plötzlichen Corona-Einschränkungen mit dem Homeoffice für viele Menschen, die auch den heimischen Hof aufräumten, tatsächlich zu zeitweiligen Überlastungen gekommen.“ Zu keiner Zeit jedoch seien die drei Recyclinghöfe Ludwigsfelde, Niederlehme und Frankenfelde komplett geschlossen gewesen, wenn auch die Öffnungszeiten und Annahmebedingungen teils eingeschränkt waren, so Peters.

Manche Mineral-Steinbrüche meiden

Eines erzählte der studierte Geologe Peters so nebenbei: „Wer glaubt, sich Asbest-Partikeln ganz entziehen zu können, der ist auf dem Holzweg.“ Die Reste von Fasern dieses mineralischen Stoffes kämen überall vor. „Es gibt Steinbrüche in Gebirgen, deren Nähe sollte man tatsächlich meiden“, erklärt Peters. Denn ihre Bestandteile seien Partikel, wie sie im Asbest vorkommen; „diese Mineralien werden bis Molekül-Größe zwar dünner und spitzer, aber sie werden eben auch eingeatmet und dringen dann früher oder später in Lungenzellen ein.“

Übrigens hat die Umweltstreife des Kreises Teltow-Fläming allein bis Mai dieses Jahres bereits 100 Tonnen an Asbest-Sünden in freier Flur gefunden. Darüber informiert die Pressestelle des Landkreises auf MAZ-Nachfrage. Im gesamten Jahr 2018 waren es 1720 Tonnen, im vergangenen Jahr 400 Tonnen Asbest-Funde in Wäldern und auf Feldern.

Von Jutta Abromeit