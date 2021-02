Ludwigsfelde

Bettina Lugk, die bisherige SPD-Frontfrau im Unterbezirk Teltow-Fläming, verlegt ihren politischen Alltag ins Sauerland (NRW). Dort wurde sie am Wochenende auf der Wahlkreis-Delegiertenkonferenz im Märkischen Kreis zur SPD-Bundestagskandidatin gewählt, die sich im Wahlkreis 150 um die Nachfolge von Dagmar Freitag bewirbt. Wie der Spagat zwischen ihrem Stadtverordneten-Vorsitz in Ludwigsfelde, der Arbeit im Berliner Bundestagsbüro von Ulla Schmidt (SPD) und dem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen gelingen soll, erkärt die 39-Jährige im MAZ-Interview.

Frau Lugk, wie kam es zu dieser Kandidatur 500 Kilometer westlich von ihrer politischen Heimat?

Bettina Lugk: Über allem steht bitte: Das ist keine Kandidatur gegen Brandenburg, sondern eine für den Märkischen Kreis im Sauerland. Zu Dagmar Freitag habe ich schon länger Kontakt über mehrere Investitionsprogramme im Bereich Sport, wir waren zum Beispiel gemeinsam in Großbeeren und Luckenwalde; und wir kennen uns aus Projekten zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Initialzündung war für mich die Ankündigung, dass Dagmar Freitag nach 27 Jahren nicht mehr antritt und selbst einen Nachfolger suchte.

Von ihr wurden Sie um die Kandidatur gebeten?

Indirekt ja. Nach drei Wochen gründlicher Recherche habe ich reagiert und um ein Gespräch gebeten. Danach stand mein Entschluss fest.

Sie hatten also nicht angesichts großer Namen wie Olaf Scholz in den hiesigen Wahlbezirken – 60, 61 und 62 – für sich die Segel gestrichen?

So einfach ist das ja nicht. Die Wahlkreise 60 und 61 passten für mich wegen meines thematischen Profils mit Demografie-Wandel und Infrastruktur nicht, deshalb hatte ich mich auf den Wahlkreis 62 orientiert. Von dort hatte man mir jedoch wegen des großen LDS-Anteils signalisiert, lieber einen dortigen Kandidaten antreten zu lassen. Deshalb war das Thema hier in der Region für mich abgeschlossen.

Wie soll der Spagat zwischen Ludwigsfelde und dem Sauerland nun gelingen?

Als Unterbezirksvorsitzende bin ich am Mittwochabend zurück getreten, das hielt ich moralisch für richtig. Ich kann hier nicht volle Arbeit leisten, wenn ich mit meinen Gedanken beim Wahlkampf im Sauerland bin. Kommissarisch ist jetzt bis zu einer Neuwahl Ulrike Schwenter aus Blankenfelde-Mahlow Unterbezirksvorsitzende.

Und Ihr Vorsitz in der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde?

In dieser Funktion streiche ich nicht so einfach mitten in der Corona-Krise die Segel. Zurzeit berate ich mich mit Fraktionsvertretern, danach fällt eine Entscheidung.

Welche Reaktion erleben Sie hier auf diese überraschende Kandidatur?

Meine Kritiker bleiben natürlich bei ihrer Meinung. Aber die Mehrheit der Genossen beglückwünscht mich zu dieser Chance.

Haben Sie in Iserlohn schon eine Wohnung?

Ja, ist schon angemietet. Die Wohnung in Siethen behalte ich noch. Mein Plan ist, bis Ende Mai weiter in Berlin zu arbeiten. Dann nehme ich Urlaub, um mich auf den Wahlkampf in NRW zu konzentrieren. Und wie es nach der Bundestagswahl im September weitergeht, das entscheiden die Wähler.

Was sagen Sie zum Vorwurf der hiesigen Jungen Union, Ihre Kandidatur sei ein Kuhhandel, sie würden vom Hamburger Olaf Scholz im Potsdam-Ludwigsfelde-Wahlkreis 61 verdrängt?

Man merkt, wir befinden uns im Wahlkampf...

Wollten Sie um jeden Preis irgendwann mal in den Bundestag?

Schon immer nicht. Diese Ambition hat sich in den Jahren der Arbeit bei Ulla Schmidt entwickelt. Ich habe gesehen, was man für seine Region erreichen kann. Und der demografische Wandel ist mit einem starken Wachstumskern wie Ludwigsfelde in Iserlohn ähnlich wie hier.

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus der Arbeit bei Ulla Schmidt und dem Kontakt zu Dagmar Freitag mit?

Das Engagement von beiden und ihre Ausdauer, an drängenden Problemen so lange dran zu bleiben, bis sie gelöst sind, und ihre Bürgernähe beeindrucken mich; daran messe ich mich.

Von Jutta Abromeit