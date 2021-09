Ludwigsfelde

Es ist kein Supermarkt wie jeder andere, dem Edeka-Center Specht merkt man die engagierte Führung und das ambitionierte Team schon beim Betreten an. Die Verantwortung für den familiengeführten Betrieb mit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben Carmen und Hans-Hermann Specht, die von ihren Töchtern Stella, Elisabeth und Esther unterstützt werden.

Seit 2009 gibt es Edeka Specht in Ludwigsfelde, 2016 wurde der neue Standort in den Ludwigarkaden direkt an der Autobahn bezogen. Fast doppelt so viel Fläche lockt seitdem nicht nur die Ludwigsfelder zum entspannten Einkauf.

Lebensmittelmarkt in Ludwigsfelde wird weiterentwickelt

Dass täglich alles rund läuft, dafür sorgen die Marktleiter Anja Lohß und Benjamin Meis, die beide seit 2015 im Unternehmen arbeiten. Während Herr Meis unter anderem Ansprechpartner für alles Technische ist, hat Frau Lohß in Personalfragen den Hut auf. Sie agiert dabei mit viel Fingerspitzengefühl und ist auch manches Mal der „Kummerkasten“.

Das Betreiben und Weiterentwickeln eines Lebensmittelmarktes „auf diese Art und Weise“ geht nur gemeinsam mit den Beschäftigten, sagt Hermann Specht. Insgesamt sechs Azubis gehören zum Team, in diesem Jahr hätte man gern vier statt nur zwei neue Auszubildende eingestellt. Nach einem Hinweis aus der Politik konnte man inzwischen zwei neue Bewerberinnen generieren.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben Festangestellten versehen auch zehn Zeitarbeitskräfte ihre Tätigkeit im Markt, doch besonders stolz ist das Unternehmen auf die gelungene Integration von neun Angestellten mit körperlichen Einschränkungen. Auch Flüchtlinge haben seit 2015 regelmäßig Chancen im Team gefunden, zwei wurden sogar für eine Weile bei Familie Specht zu Hause aufgenommen.

Neben Frische und Qualität hat sich die Familie Specht der Regionalität ihrer Waren verschrieben. Über 80 Erzeuger aus Berlin und Brandenburg sind zusätzlich zum Edeka-Sortiment gelistet, darunter die Bäckerei Paul aus Ahrensdorf, die Fleischerei Lehmann aus Trebbin, die Mühle Steinmeyer und Pelikan-Kaffee aus Luckenwalde oder die Potsdamer Braumanufaktur.

Die Jury des Wirtschaftspreises Teltow-Fläming besuchte Edeka Specht in Ludwigsfelde. Quelle: Gerald Bornschein

Der regionale Geschmack wird auf jeden Fall getroffen. Das regionale Lammfleischprojekt in Kooperation mit einem Schäfer, das Specht besonders am Herzen lag, musste leider aus Vertragsgründen beendet werden.

Auf der anderen Seite werden auch exklusive Produkte aus Italien, Frankreich und anderen europäischen Ländern angeboten, denn „wir sind ein gemeinsames Europa“ sagt Carmen Specht. Selten sieht man in Supermärkten Theken mit frischem Fisch so wie hier. Und auch auf Bio müssen Kunden nicht verzichten, allein bei Obst und Gemüse liegt der Umsatzanteil bereits bei 17 Prozent.

Daneben spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, bereits beim Bau des neuen Marktes wurden Tageslicht und LED-Beleuchtung konzipiert, die Fußbodenheizung wird mit Abwärme aus der Kühlanlage gespeist. Gern würde Familie Specht auch Solarstrom für den Eigenverbrauch produzieren, was bisher am Immobilieneigentümer scheitert.

Komplett umgestellt ist der Bereich Verpackung, kurz vor Weihnachten 2018 wurden alle Plastiktüten verbannt. Stattdessen setzt man auf Permanent- oder Papiertüten, und bereits zwischen 50 und 80 Kundinnen und Kunden täglich bringen eigene Behälter für die Frischware mit.

Pfandspenden für die Ludwigsfelder Hundestaffel

Edeka Specht tut zudem etwas für die Stadt und die Region, beim Ernährungsservice für die 1. Klassen der Grundschulen wird der Markt zum Klassenzimmer. Vor Corona wurde das Catering für 3000 Kinder beim Kinder-Wasser-Tag sowie für den Kinder- und Jugendfeuerwehrtag gestemmt.

Die Pfandspenden ihrer Kundschaft kommen aktuell der Hundestaffel der Ludwigsfelder Feuerwehr zugute. Und statt nicht mehr verkäufliche Waren wegzuwerfen, wird die Bürgerküche der Solbra mit Vortagsware und einem Kühlfahrzeug unterstützt.

Web: www.edeka-specht.de

Von Gerald Bornschein