Ludwigsfelde

Zwei Schafhalter in der Region schlafen im Moment sehr schlecht: Vor wenigen Tagen sind ihre Herden zum ersten mal von Wölfen angefallen worden, trotz des Maximalschutzes von 1,20 Meter hohen Zäunen mit 9000 beziehungsweise 10.000 Volt Spannung. Zwischen Kleinbeuthen (Stadt Trebbin) und Jütchendorf (Stadt Ludwigsfelde) haben Wölfe acht tragende Schafe gerissen. In Ahrensdorf (Stadt Ludwigsfelde) starben nach einem Wolfsangriff fünf Schafe; drei waren sofort tot, zwei mussten wegen ihrer schwersten Verletzungen eingeschläfert werden. Beide Landwirte halten vom Aussterben bedrohte Rassen.

Jonas Scholz ist Bio- und Wander-Schäfer. Der studierte Chemiker hält Bentheimer Landschafe. Jetzt weiden zwischen den Kiefern-Wäldern noch 51 Tiere, „alle tragend“, sagt er. Der 24-Jährige ist Landwirt aus Überzeugung, Für ihn gehören Schafe in die Kulturlandschaft. Scholz hat weder Hof noch Land und keinen Schutzhund. Mit seiner Herde zieht er von Weide zu Weide. Über den Winter standen seine Tiere bei Trebbin.

Scholz: „Der Wolf kommt in einen Blutrausch“

Jetzt hat er mit Behördengängen und Schadenersatz zu tun, seine acht Tiere bekommt er hoffentlich ersetzt. Ein Zeuge habe am frühen Montagmorgen vier Wölfe gesehen. Jedes seiner Schafe sei mit gezieltem Kehlbiss getötet worden, sagt Scholz, nur eines habe er außerhalb des Zauns gefunden. „Der Wolf tötet im Gegensatz zum Luchs, der mit einem Tier von dannen zieht, mehr als er fressen kann“, erklärt Scholz. Er kommt in einen Blutrausch und tötet dann wahllos weiter. Wie viele seiner Schafe nach dieser Panik nun ihre Lämmer noch bekommen, weiß er nicht: „Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Ablammergebnisse nach einem Riss schlechter sind.“

Das blieb nach dem Wolfsriss vom Wochenende von einem der tragenden Muttertiere von Bio- und Wander-Schäfer Jonas Scholz übrig. Quelle: privat

In Brandenburg ist es seit diesem Jahr möglich, dass das Land einen Wolf auf eigene Rechnung erschießt, wenn dieses Tier nachgewiesenermaßen den Schutz einer Herde ein zweites Mal überwunden hat. Scholz sei nicht gegen den Wolf. Er sagt: „Den kriegen wir hier sowieso nicht weg. Wir müssen nur das Maß finden, alle miteinander in der Region zu leben.“ Für ihn bleibt allerdings die Frage: „Wie schütze ich meine Tiere gegen solche Wolfssprünge?“ So lange er das nicht weiß, so lange könne er nicht wieder ruhig schlafen.

Das kann zurzeit auch Juliane Winkler nicht. Sie und ihr Lebensgefährte Jens Wylegall halten jetzt noch acht Schafe und vier gerade geborene Lämmer direkt am Ortsrand von Ahrensdorf. Den Weißen hornlosen Heidschnucken, auch Moorschnucken genannt, geben die Nachbarskinder Namen, zwei der Muttertiere hatte Juliane Winkler sogar mit der Flasche aufgezogen. „Wir haben von den toten Tieren kein Bild gemacht, das wollen wir nicht“, sagt sie, es reiche, wenn Tierarzt und Rissgutachter solche Fotos hätten.

Vier Lämmchen leben inzwischen auf der Weide von Juliane Winkler. Quelle: Jutta Abromeit

Die beiden halten diese Schafrasse, weil sie vom Aussterben bedroht ist und ganzjährig draußen leben kann. „Diese Tiere sind zum Weiden im Moor gezüchtet worden und fühlen sich auch bei minus zehn Grad wohl“, erklärt sie. Unklar ist auch ihr, wie der Wolf den hochelektrisierten Zaun übersprungen hat. Dass es ein Wolf war, stehe zwar definitiv erst mit dem Gutachter-Ergebnis der DNA-Proben fest. „Aber die Bissspuren am Hals waren auch für ihn eindeutig“, sagt sie.

Nach dem Wolfsangriff „mit null Meter Abstand zur Siedlung“, wie der Gutachter vermerkte, wurden sie direkt an Brandenburgs Wolfsmanagement verwiesen. Diese Frau vom Landesumweltamt sei sehr schnell gekommen und habe Hilfe zugesagt, so Winkler. Auch sie und ihr Lebenspartner sind überzeugt, dass das Zusammenleben von Wölfen und Schafen in Brandenburg gesichert und ermöglicht werden müsse. „Wir kamen uns vor wie im Mittelalter, als wir nach dem Riss auch nachts hier draußen bei den Tieren waren“, erzählt sie.

Juliane Winkler liebt ihre gerade geborenen Moorschnucken-Kinder. Quelle: Jutta Abromeit

Knut Kucznik ist Vorsitzender des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg. Er sagt: „Wir wollten die Wölfe nicht haben. Aber nun sind sie da und streng geschützt.“ Weil Naturschutz die Arbeitsaufgabe des Verbandes sei, gehöre nun der Wolf dazu. Aber die Schafherden müssen jetzt besser geschützt werden. Der Verband habe es geschafft, dem Land die jetzt geltenden Regelungen abzuringen. Und das, obwohl zwei Drittel aller Ziegen- und Schafherden bisher ohne Schutz gehalten werden, so der Verbandsvorsitzende. Das lade Wölfe natürlich zum Fressen ein, wenn an einem Schaf fünfmal mehr Fleisch als an einem Reh dran ist, „das noch dazu schmeckt“, so Kucznik. Tierhalter müssten lernen, ihre Schafe zu schützen, wenn der Steuerzahler wie in Brandenburg schon bereit ist, Wolfsschäden zu bezahlen.

Lesen Sie auch:

Auf die Statistik des Landesumweltamtes zum Rissgeschehen verweist Pressesprecher Thomas Frey. Sie weist im Kreis Teltow-Fläming für 2020 zwei Dutzend Wolfsangriffe mit 95 getöteten Tieren auf. Die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen werden zur Hälfte mit ja, zur Hälfte mit nein angegeben.

Von Jutta Abromeit