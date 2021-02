Ludwigsfelde/Zossen/Rangsdorf

Am Montag kehren die Grundschüler in Brandenburg in die Schulen zurück – jedenfalls teilweise, denn wie vom Bildungsministerium empfohlen, werden die Lehrer der meisten Einrichtungen die Kinder abwechselnd im Präsenz- und Distanzunterricht betreuen. Auch wenn die Schulen sich in Voraussicht bereits seit Beginn des Schuljahrs auf diese Form des Unterrichts einstellen, ist es für sie eine Herausforderung.

„Alle Lehrer leisten eine exorbitante Mehrarbeit“, sagt Kerstin Piechotka, Leiterin der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Ludwigsfelde. Weil die Pädagogen so wenig wie möglich die Klassen wechseln sollen, um Ansteckungen zu vermeiden, müssten sie quasi drei Aufgaben gleichzeitig bewältigen: den Präsenzunterricht für die eine Hälfte der Klasse, den Distanzunterricht für die andere Hälfte und die Notbetreuung. Einige Schulen behelfen sich mit Honorarkräften, um die Arbeit stemmen zu können.

Schulen fühlen sich von Politik im Stich gelassen

Dazu komme, dass sich viele Lehrer nicht ausreichend geschützt fühlten, sagt Piechotka. Die Kollegen würden zwar Masken tragen, aber den Abstand einzuhalten, sei besonders bei den jüngeren Grundschülern nahezu unmöglich. „Die Kinder brauchen das manchmal, dass man mal was zeigt oder die Hand führt“, sagt die Schulleiterin. „Und sie fordern das auch ein.“

Einzig die sinkenden Inzidenzzahlen seien derzeit beruhigend, sagt Piechotka. Von der Landespolitik fühlt sie sich dagegen – wie die meisten Schulen – im Stich gelassen. Zwar habe auch sie erfahren, dass die Regierung Schnelltests besorgt habe und bereits an Schulen verteilen will. Aber bei ihr sei davon noch keine Rede gewesen – zumal die Tests noch nicht zugelassen sind. Das Bildungsministerium hatte zudem angekündigt, dass jeder Lehrer bis zu den Osterferien zwei FFP2-Masken pro Woche bekommt – doch auch davon fehlt bisher jede Spur.

Unter Lehrer herrscht „durchwachsene Stimmung“

Ireen Lorenzen, Leiterin der Goetheschule in Zossen, glaubt auch nicht so recht daran, dass die Masken noch bis Montag eintreffen, auch wenn ihr das versprochen wurde. Wegen zu weniger Schutzmaßnahmen und der geringen Unterstützung aus der Politik herrsche auch bei ihr im Kollegium eine „durchwachsene Stimmung“. Lorenzen hat außerdem noch ein ganz anderes Problem: Noch immer sei die technische Ausstattung der Schule mehr als schlecht. „Das Digitalpaket ist bei uns noch überhaupt nicht angekommen“, sagt sie. „Das ist auf jeden Fall etwas, das verbessert werden muss.“

Ireen Lorenzen ist seit 2020 neue Direktorin der Goethe-Grundschule. Quelle: Stadt Zossen

In der Grundschule Rangsdorf laufe die Schulcloud zwar inzwischen gut, aber sie sei für die Schüler nicht verpflichtend, sagt Schulleiterin Bettina Meinert. „Wenn man Onlineunterricht macht, muss man auch sicherstellen, dass jeder die Möglichkeit hat, das zu nutzen.“ Darin sehe sie im Moment noch ein Problem. Die Lehrer würden zwar versuchen, Kontakt zu den Schülern zu halten, doch nicht immer sei das problemlos möglich. „Wir merken jetzt schon, dass wir da einige verlieren“, sagt Meinert. Zudem habe den Lehrern niemand beigebracht, wie guter Online-Unterricht geht. „Das hängt das sehr vom Innovationsgeist der Lehrer ab, ob das gut klappt oder nicht.“

Bettina Meinert ist Leiterin der Grundschule Rangdorf. Quelle: Christian Zielke

Gerade in den Klassen eins bis drei sei Online-Unterricht so gut wie unmöglich – darin sind sich alle drei Direktorinnen einig. „Hier müssen die Eltern dabeisitzen“, sagt Meinert. Die drei Schulleiterinnen sind froh, dass gerade diese Klassen nun wieder – wenigstens teilweise – mit Präsenz unterrichtet werden. Auch für die Eltern sei das eine Erleichterung, die inzwischen häufiger überfordert seien. Meinert hätte sich indes gewünscht, dass zunächst nur die jüngeren und ein paar Wochen später die älteren Schüler kommen würden. „Und nicht gleich alle. Aber es ist, wie es ist und wir werden sehen, wie es läuft“, sagt sie.

Von Lisa Neugebauer