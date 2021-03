Ludwigsfelde fördert Frauenhäuser 2021 wieder

Ludwigsfelde

Die Stadt Ludwigsfelde nimmt in diesem Jahr die Förderung für das Frauenhaus wieder auf. Das haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Montag beschlossen. 20.000 Euro wurden für das Projekt in den Haushalt eingestellt.

Förderung Frauenhaus: Stadt will gerechtere Verteilung

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt den Frauenhäusern erstmalig seit Gründung 1992 keine größere Summe zukommen lassen. Als Begründung führte sie an, dass die Finanzierung der Frauenhäuser in der Verantwortung des Landkreises Teltow-Fläming liege, der dafür Mittel vom Land bekomme. Tatsächlich finanzieren sich die Frauenhäuser zu rund zwei Dritteln mit Geldern von Land und Landkreis, zu einem Drittel allerdings auch aus Nutzungsentgelt, das die Frauen beitragen, aus Spenden und eben aus kommunalen Zuwendungen.

Tatsächlich folgte die Einstellung der hohen Fördersumme 2020 seitens der Stadt wohl daraus, dass Ludwigsfelde unzufrieden damit ist, dass andere Gemeinden von Teltow-Fläming nichts zu den Frauenhäusern beitragen. Bürgermeister Andreas Igel (SPD) betonte in der Stadtverordnetenversammlung noch einmal, dass er sich weiter darum bemühen wolle, dass der Landkreis die Förderung für die Frauenhäuser auf alle Kommunen verteilt. Auch die Ludwigsfelder Kreistagsmitglieder wollen sich für eine solidarische Aufteilung stark machen.

Der Ludwigsfelder Frauenstammtisch hatte 1992 die beiden Zufluchtsorte in Luckenwalde und Ludwigsfelde gegründet und bis 2019 betreut. 2020 kam es zu einem Trägerwechsel: Anfang 2020 übernahm der Verein Strausberger Bildungs-und Sozialwerk die beiden einzigen Frauenhäuser in Teltow-Fläming.

Von Lisa Neugebauer