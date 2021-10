Ludwigsfelde

Die Stadt Ludwigsfelde soll ganz offiziell „Kinderfreundliche Kommune“ werden. Bei ihrer jüngsten Sitzung am Dienstagabend stimmten die Stadtverordneten für einen entsprechenden Beschluss. Demnach soll Bürgermeister Andreas Igel (SPD) nun das Vorhaben in die Wege leiten.

Der Hintergrund: Der von Unicef Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk gegründete Verein „Kinderfreundliche Kommunen“ vergibt ein Siegel an Städte und Gemeinden, die sich der umfassenden und lokalen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention verschreiben. Dabei geht es um weit mehr als nur den Schutz vor Gewalt. Um offiziell „Kinderfreundliche Kommune“ zu werden, müssen Strukturen geschaffen werden, in denen sich Kinder und Jugendliche entfalten können – beispielsweise durch Bewegungs- und Freizeitmöglichkeiten. Außerdem sollen sie die Gelegenheit bekommen, sich in Politik und Verwaltung einbringen zu können, wenn es um ihre Belange geht.

Ludwigsfelder Politiker waren sich einig

Ludwigsfelde reiht sich somit ein in eine Riege von anderen Brandenburger Kommunen, die diesen Weg bereits gegangen sind: Seit 2017 ist die Landeshauptstadt Potsdam bereits „Kinderfreundliche Kommune“, auch Städte wie Nauen oder Senftenberg haben das Siegel erworben.

Mit dem Beschluss am Dienstagabend hat sich nun auch Ludwigsfelde zu dem Vorhaben bekannt. Und zwar deutlich: Bei keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme sprachen sich die Stadtverordneten einstimmig dafür aus, nun den Weg zur „Kinderfreundlichen Kommune“ zu gehen.

Antrag soll im November gestellt werden

Zunächst steht nun im November ein Workshop mit Vereinen und Trägern der Jugendhilfe an, um ein Rahmenkonzept zu erarbeiten. Kurz danach soll – auch noch im November – dann der offizielle Antrag beim Kölner Verein folgen.

Wie die MAZ bereits berichtete, wird es allerdings vier bis fünf Jahre dauern, bis sich alle Punkte umsetzen lassen – die zunächst auch noch ermittelt werden müssen. Für die Teilnahme an dem Programm gibt es einen Jahresbeitrag, der für Ludwigsfelde bis 2025 mit 6000 Euro jährlich zu Buche schlagen würde. Diese Mittel, auch das beschlossen die Stadtverordneten am Dienstag, müssen nun auch im Haushalt bereitgestellt werden.

Von Johanna Apel