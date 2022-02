Glau

Der Glauer Hof 3-5 in der Friedensstadt Glau wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das einst als Vierseithof angelegte Mehrfamilienhaus war 1922 als zweites Gebäude in der Friedensstadt errichtet worden. Damals befanden sich darin Wohnungen, eine Poststelle, eine Schule und die Verwaltung der Christlichen Siedlungsgenossenschaft Waldfrieden. Dem Gründer der Johannischen Kirche und der Friedensstadt, Joseph Weißenberg, diente es als Unterkunft, wenn er Glau besuchte.

Seit 1994 wieder im Besitz der Johannischen Kirche

Nach einer aufreibenden Geschichte – ab 1935 unter der Nazi-Herrschaft und später unter der Regie der sowjetischen Armee – konnte die Johannische Kirche im Jahr 1994 die Friedensstadt und auch den Glauer Hof wieder in Besitz nehmen.

Für ein Zusammenleben von Behinderten und Nichtbehinderten

Die Bausubstanz des denkmalgeschützten Gebäudes hat über die Jahre gelitten. Der Glauer Hof steht derzeit leer und soll nun saniert und zum „Haus der Inklusion umgebaut werden. Bauherr ist die gemeinnützige Gesellschaft „Glauer Hof – Inklusion leben“. Deren Geschäftsführer Siegfried Sonntag erklärt: „Wir wollen das Zusammenleben von behinderten und nicht behinderten Menschen fördern und ihnen eine größtmögliche Teilhabe am Leben ermöglichen.“

Der Glauer Hof in der Friedensstadt – Blick auf den Seitenflügel. Quelle: Elinor Wenke

Zum historischen Ensemble kommen zwei Neubauten hinzu, sodass der ursprüngliche Vierseithof wieder erkennbar wird. Auf dem 2.000 Quadratmeter großen Grundstück sollen 25 Wohneinheiten zwischen 40 und 60 Quadratmetern Fläche entstehen, davon 21 barrierefrei. Im Dachgeschoss sind vier Appartements für Besucher und Pflegepersonal geplant. Zehn Wohnungen werden Menschen mit Handicap vorbehalten sein – zwei für Rollstuhlfahrer, zwei für Sehbehinderte und sechs für Menschen mit anderen körperlichen Einschränkungen.

Gemeinschaftsräume geplant

Obwohl jeder selbstbestimmt in seinen eigenen vier Wänden wohnen kann, wird zur Förderung der Gemeinschaft im Südflügel ein Gemeinschaftsraum für Zusammenkünfte und private Feiern geschaffen. Ein „Raum der Stille“ zur inneren Einkehr und ein Raum für Kunsttherapie komplettieren das Konzept.

Fördermittel von Bund und Land

Die Gesamtinvestition liegt bei knapp vier Millionen Bauherr. 218.000 Euro Fördermittel wurden aus einem Denkmalschutz-Programm des Bundes bewilligt, weitere Mittel kommen vom Land. Eigentlich könnte der Umbau losgehen, doch der Bauherr scheitert an bürokratischen Hürden. Siegfried Sonntag ärgert sich über die Untere Bauaufsicht des Landkreises Teltow-Fläming. „Wir mussten ein Dreivierteljahr auf unsere Baugenehmigung warten“, moniert er.

Stellplatz-Baulast nicht eingetragen

Jetzt scheitert der Baubeginn daran, dass die notwendige Baulast für die Stellplätze noch nicht eingetragen ist. „Der Antrag liegt seit 2021 bei der Baubehörde und wird nicht bearbeitet“, sagt Sonntag. Mitarbeiter der Behörde seien telefonisch nicht erreichbar, E-Mails würden nicht beantwortet“, beklagt er. Siegfried Sonntag befürchtet: „Wenn wir nicht bald beginnen können, verfällt ein Großteil der Fördermittel.“

Der Musterputz am Glauer Hof. Quelle: Elinor Wenke

Unterkriegen lässt sich der Senior dennoch nicht. „Unser Team ist mit Leidenschaft dabei und wir hoffen, dass wir bald loslegen können“, sagt er. So wurde beispielsweise schon eine Musterfläche für den neuen Putz angebracht; alle Gebäude bekommen einen hellen Außenputz.

Fördermitglieder und Spenden willkommen

Die künftigen Mieten sollen moderat sein. Eine religiöse Zugehörigkeit der Bewohner spielt keine Rolle. Christlichen Werten wie Respekt und Toleranz sollte man sich aber verbunden fühlen. „Zudem freuen wir uns über jedes neue Fördermitglied oder Spenden“, sagt Sonntag.

Infos gibt es unter: www.glauer-hof.de oder unter Telefon 0151/26 37 72 39.

Von Elinor Wenke