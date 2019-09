Genshagen

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Parkallee/ Ludwigsfelder Straße in Genshagen gestürzt. Die Jugendliche zog sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu und war vorübergehende bewusstlos. Ein Rettungswagen brachte die 16-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde und sich ihr Zustand stabilisierte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es wohl keine weiteren Unfallbeteiligten, die Ermittlungen laufen aber noch. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter 03371/60 00 oder unterwww.polbb.eu/hinweis.

Von MAZonline