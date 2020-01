Ludwigsfelde

44 Ahorn- und Ljndenkopfbäume sowie einige tote und wenig vitale Wildbirnen an der Ernst-Thälmann-Straße in Ludwigsfelde werden in den kommenden Wochen gefällt, wie die Stadt Ludwigsfelde jetzt mitgeteilt hat. Dazu habe sie das Einvernehmen der unteren Naturschutzbehörde bereits eingeholt. Betroffen ist der Abschnitt der Thälmann-Straße zwischen Walter-Rathenau-Straße und Heinrich-Zille-Straße.

Bäume in schlechtem Zustand

Die Maßnahme sei notwendig, da die über 80 Jahre alten Kopfbäume in einem sehr schlechten Zustand seien, so die Stadt. Bereits in der Vergangenheit mussten zahlreiche der 1938 gepflanzten Kopfbäume gefällt werden und wurden, wie zuletzt im Jahr 2017, durch Wildbirnen ersetzt. Auch die jetzt zu fällenden Bäume werden ersetzt, allerdings nicht durch Wildbirnen. Um den immer heißeren und trockeneren Klimabedingungen gerecht zu werden, werden nun sogenannte „Klimabäume“ gepflanzt. Dabei handelt es sich laut Stadt um Amberbaum (Liquidamber), Lederhülsenbaum (Gleditschia) und Fächerblattbaum, auch Silberaprikose genannt, (Ginkgo biloba), von denen jeweils etwa 18 Stück gesetzt werden.

Von MAZonline